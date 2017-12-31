Jolin人妖聯手跨年鬥豔

蔡依林昨為開場大秀，賣力唱跳。

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中國時報
報導
S.H.E昨在大陸合體開唱，陪伴粉絲提前歡度新年。

跨年大咖出走台灣，蔡依林（Jolin）與S.H.E 30日在浙江衛視「領跑2018演唱會」接力演出，Jolin扛起開場大任，首唱電影《捉妖記2》主題曲〈什麼什麼〉，率劇中可愛妖怪齊登台的她自信說：「這次舞台會讓大家目不轉睛，8隻最療癒的妖，搭上我12位迷人舞群，人妖攜手我們絕對是最妖嬌！」

Jolin昨乘坐千萬骨董車出場，展誠意在10分鐘連換3套秀服，身穿橡膠芭比娃娃裝的她祭出舞曲連發，熱唱〈大丈夫〉、〈Mr.Q〉，號召全場一起扭動「捉妖舞」，最後以〈舞孃〉、〈I'm Not Yours〉畫句點。Jolin透露休息室擠得水洩不通：「竟然工作人員比我還多，每隻都有專業經紀人，他們身上服裝可能比我還要貴，妝髮還比我久，心機未免太重！」

S.H.E合體飆嗨歌

S.H.E昨難得合體演出，一連飆唱〈SHERO〉、〈美麗新世界〉High歌，Selina自招：「很怕太久沒唱，都生疏了，但音樂一播出來，在姊妹陪伴下熟悉感覺立刻回來。」

Hebe直呼「太久沒當S.H.E『高音擔當』」，彩排時吸進了太多冷空氣凍僵喉嚨，所幸一夜好眠順利恢復；談到新年希望，Selina許下新專輯順利、Hebe期待多點時間陪伴家人、Ella則祈禱工作平安完成。

(中國時報)

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