陳昇以酒潤喉唱跨年

陳昇（左起）和新寶島康樂隊成員阿Van、黃連煜唱得很嗨笑開懷。（粘耿豪攝）

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中國時報
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陳昇跨年演唱會「說故事的自由人」，30日及今晚連2天在台北國際會議中心舉行，他已連續唱24年，締造全亞洲歌手紀錄，昨晚他搶先「領跑」倒數跨年，好友新寶島康樂隊的阿Van、黃連煜等輪番上台演出，愛小酌的他，特別在後台準備20箱紅酒和3箱威士忌，以酒潤喉，笑說：「以前是拚酒，現在是品酒。」

陳昇開場穿上印有文字的水藍西裝帥氣登場，化身時尚型男，並以新歌〈捕夢網〉揭開序幕，舞台設計複製南機場眷村，將懷舊紅門和鐵窗屋舍立體呈現。

為了助眠，他前一天刻意以游泳、騎單車讓自己累趴，才能好好大睡，因此精神超好，他打趣說，看到8個美女拉弦樂心情更好。

左小祖咒缺席

新寶島康樂隊老戰友昨也登台齊唱〈水尾郵便車〉、〈陳明美同學〉等曲，唱到〈自助餐〉時，3人情緒高漲，陳昇笑著對黃連煜說：「你一直唱嘟嘟嘟、啦啦啦，我不知道怎麼辦。」黃連煜則回：「這是即興啦！」

連續7年從未缺席的老友左小祖咒，今年因為帶小孩在美國西雅圖旅遊，難得無法到場陪跨年，左小祖咒錄製VCR說：「很抱歉啦！小孩的成長只有一次，而昇哥的跨年演唱會天長地久的，我一定會再來的。」陳昇今晚將舉行最後1場演出，和歌迷一起迎接2018年。

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