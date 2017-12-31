林德葳音撼評審《希望之星》奪冠

2017年12月31日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

品冠（左）特地為陳嘉茵幫唱。（盧禕祺攝）

中視《希望之星》30日晚播出總冠軍賽，林德葳、文慧如、陳嘉茵3人擠進前三強，最後由林德葳以13萬2110票拿下總冠軍，獲得100萬元獎金，大贏第2名陳嘉茵，文慧如位居第3名。

林德葳從沒受過專業音樂訓練，但站到舞台上爆發力十足。高中開始就很喜歡唱歌，但一直找不到表演舞台，看到《希望之星》報名所以跑來參賽。第一次參加大型歌唱比賽，昨上台前，他說剛開始很緊張，愈接近總冠軍賽，心情反而愈放鬆，「都已經到最後了，要緊張也來不及。」

曾因音樂被趕出家

他表示，在第5集表演結束看到影片，突然覺得自己「很像櫥窗裡的商品」，一度懷疑「這是自己所熱愛的音樂嗎」？經過沉澱後才堅持到最後，媽媽還特地邀集親朋好友將近60人，浩浩蕩蕩從桃園北上為他打氣。

他賽後表示：「曾為了音樂被媽媽趕出去，也曾因身上只有100元也要唱歌。」得到總冠軍100萬元證明「儘管全世界人都在笑你，只有自己不能笑自己。」

評審范曉萱從第一輪看完林德葳與姚可傑合唱〈永遠不回頭〉，她手拿麥克風直發抖，坦言林的爆發力，彷彿讓她看到年輕時的「七匹狼」。

第二輪林德葳與文慧如合唱〈讓每個人都心碎〉後，原唱也是評審的黃大煒覺得很震撼，他與范曉萱都被林德葳的高音給震懾住，范曉萱說：「林德葳是男生，他飆高音竟然比女生還要高，很不可思議。」

(中國時報)