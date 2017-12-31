偷心碧雪妍 步軍殤端霹靂年菜

2017年12月31日 04:10 中國時報 林承彥 報導

珍珠芝麻糊（6人份）預購價299元←採用上等黑芝麻先以乾鍋生炒、再研磨調製，細緻滑順的芝麻口感搭配Q彈珍珠，大大提升了多層次的口感，是養身保健的好點心。

無極牛肉麵組（2人份）預購價429元→紅燒牛肉麵湯頭濃郁香醇卻不油膩，牛腱肉軟爛入味、入口即化；清燉丹參牛肉麵，湯頭清香高雅甘甜，淡淡參香充滿元氣（該組內含各一份）。

香栗富貴雞（6~8人份）預購價588元↑選用上等鮮雞搭配多種香料調製成獨門醬汁，以布袋雞密封悶滷技術，再利用大火炊蒸，是道象徵全家團圓的吉祥料理。

冷酷的步軍殤在碧雪妍面前是超級大暖男。

國民美少女「碧雪妍」憂愁滿面獨坐河岸邊，心緒惆悵有說不出的苦楚，「苦啊苦啊～嗚嗚嗚…」一旁的步軍殤嘆了一口氣，「說吧！今天又怎麼了？」碧雪妍轉過頭來，「我現在肚子真餓，傳說霹靂的年菜真好吃！但實在是買不到，嗚嗚嗚…」「好啦好啦！我來想辦法。」看著碧雪妍梨花帶淚，步軍殤隨即踏上尋覓美食之路。

圖片提供霹靂國際多媒體

碧雪妍所指定的霹靂年菜包含「香栗富貴雞」與「珍珠芝麻糊」。其中香栗富貴雞熱銷多年，堅持選用上等鮮雞，搭配多種獨門香料熬製而成的醬汁搭配密封悶滷技術，大火炊蒸後，香濃甘甜的滷汁完全滷透進入鮮雞中，層層剝開，甘甜滷汁包裹著嫩雞，讓人垂涎不已。

年菜可超商預購

而「珍珠芝麻糊」則是今年首賣，細滑濃郁的香甜滋味，加上Q彈珍珠，口感層次大大提升。而黑芝麻含有豐富的蛋白質、膳食纖維、維生素B群、維生素E、鈣、鐵及多種微量礦物質，除了讓頭髮維持亮麗、更是養顏保健的聖品，難怪碧雪妍說什麼都要吃到。

迷糊的碧雪妍不知道霹靂年菜目前還可以在便利商店預購，正在她懊悔之際時，步軍殤隨即端出剛熱好的年菜「香栗富貴雞」與「珍珠芝麻糊」．美食當前，碧雪妍大展笑顏，「啊，就是這個！」步軍殤：「你又假哭！吵死人了，快吃。」碧雪妍狼吞虎嚥，沒幾分鐘整隻雞跟芝麻糊都已下肚，卻還不見飽。幸好步軍殤早有料到，再送上隱藏版年菜「霹靂牛肉麵」，碧雪妍看了芳心大悅，「就是這味，湯濃、麵Q、肉嫩，步軍殤有你真好！」

霹靂精選年菜

預購日期：即起～107/02/08

預購地點：全台全家便利商店

預購方式：全家Famiport或至全家店鋪預購

註：預購日期以全家便利商店公告為準

(中國時報)