陽岱鋼車展站台粉絲爭睹

2017年12月31日 04:10 中國時報 陳大任 報導

NISSAN展區提供透過PS4擬真度極高的《GRAN TURISMO SPORT》遊戲，讓參觀民眾也能體驗GTR的強悍性能。（盧禕祺攝）

中華三菱GRAND LANCER商品代言人陽岱鋼（右二）昨出席世界新車大展，並於品牌舞台與民眾互動。（中華三菱提供）

2018年式全新加長版豪華7人休旅LEXUS RX L，後懸加長11cm，增加第三排座椅。和泰汽車LEXUS營業本部協理吳品聰（左一）與原廠代表共同發表新車，全車系售價260萬元起。（和泰提供）

起亞汽車集團亞太區地區總部總裁Steve Lee（左）與森那美起亞總裁史貴能（右）一同發表KIA豪華GT公路轎跑最悍性能車款Stinger。（森那美起亞提供）

Honda推出ODYSSEY新改款，將提供APEX 7人座、APEX 8人座、ELITE 7人座等3款，Honda Taiwan社長伊藤隆人公布售價分別為168.8、166.8、143.9萬元，年度目標3000台。（陳大任攝）

Jaguar Land Rover台灣總代理九和汽車總經理陳貽彬（右二）表示，國際車展專案包含最高首6期0月付皇室禮遇租賃專案、指定車款高額0利率與配備升級禮遇，最高回饋價值90萬。（九和汽車提供）

2018世界新車大展昨天（30日）開展，早上即湧入大量觀展民眾，現場除了耀眼奪目的新車、性感美麗的車模，還有名人來助陣，陽岱鋼出席中華三菱攤位時還一度引起騷動，現場閃光燈不停，好不熱鬧。

今年世界新車大展展區集中在南港展館，集結了41家品牌車廠、超越350輛新車同台亮相，昨天開幕適逢元旦連假第一天，一大早就吸引大批民眾前往參觀。

宥勝、Sandy接力出席

中華三菱GRAND LANCER代言人陽岱鋼，下午2點在中華三菱展區與車迷互動，簡單的商品特色問答遊戲，吸引周圍民眾熱烈搶答，答對即可以得到簽名球，隨後的尋找GRAND LANCER小遊戲則考驗民眾的眼力。接下來1月6日還有優質偶像宥勝、1月7日有金鐘獎最佳主持人Sandy及女神許維恩會到中華展區。

(中國時報)