2017年12月31日 04:10 中國時報 徐力剛 報導

「常玉系列曲木椅」以菊花為設計靈感製作，售價6000元。（時藝多媒體提供）

「荷花羊毛圍巾」精選100％水絨羊毛製作，售價5380元。（時藝多媒體提供）

「真絲緞面方巾」提供4種設計款式供消費者選擇，售價2380元。（時藝多媒體提供）

史博館攜手瓷器大廠瓷林，推出「喜上枝頭－金葉」杯具，售價800元。（時藝多媒體提供）

已故旅法華裔畫家「常玉」有東方馬諦斯之稱，融合東方傳統元素與西方繪畫技巧，作品以簡單線條勾勒傳遞藝術之美。適逢常玉逝世50周年，典藏常玉晚期作品豐富的國立歷史博物館授權時藝多媒體，以「藏玉於家」為主題，攜手新光三越在A4館打造Museum Shop限定店，即日起至明年2月28日限期展出。

藝術史上占有重要地位的常玉，以裸女、靜物與動物為3大創作主軸，作品透過美學觸動人心。

畫作導入木椅

藏玉於家Museum Shop限定店空間寬廣，凸顯作品特色，室內以白、黃為主視覺色調，設計師運用骨董家具打造多樣生活空間，以常玉作品為靈感，發展兼具美觀與實用性生活用品現場展售。

冬季到氣溫寒，圍上特製「荷花羊毛圍巾」讓身心暖和起來，精選100％水絨羊毛製作，以秋冬流行奶油朗姆酒棕色號為繆思，調和出杏糖那堤色系，圍巾運用水墨巧思表達荷花深淺錯落景致，呈現荷塘倒映意象。另推出4款絲綢製「真絲緞面方巾」，以常玉經典風景動物構思，搭配畫作寂寥意境設計，110×110公分大面積可作為頭巾、圍巾或披巾使用。

結束工作返家，悠然倚靠在「常玉系列曲木椅」上舒緩一天疲勞，此木椅做工繁複，有裸女、菊、荷花3種主題選擇，結合藝術板與曲木壓合技術，將常玉畫作導入曲木椅製程，高水準製作工序曾獲2017東京設計展、法國巴黎家具家飾展邀請參展，讓曲木工藝完美發揮藝術與實用精隨，增添新風貌。

常玉抱枕典雅

史博館授權瓷器大廠瓷林推出「喜上枝頭－金葉」杯具，設計師運用創意融入常玉畫作「花鳥」特色於杯身、杯把，透過瓷土細膩觸感及豐富釉色技法，展現原作視覺效果。長年旅居巴黎的常玉，畫作帶有濃厚現代主義風格，此次特別與法國百年織品工坊合作，推出常玉抱枕、餐墊系列商品，織品工坊運用細膩色彩與完美觸感，呈現常玉畫作優雅品味，令收藏家愛不釋手。

Index

★藏玉於家Museum Shop限定店

地點：台北市信義新天地新光三越A4館4樓

展期：即日起至2018年2月28日

(中國時報)