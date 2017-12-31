俊嶽企業董事總經理 Alan許智棟品牌實踐家

2017年12月31日 04:10 中國時報 採訪、撰文溫筱鴻（樂時尚CEO暨總編輯） 受訪者許智棟（俊嶽企業董事總經理）

樂時尚總編輯溫筱鴻（右）參與Alan的品牌活動。（樂時尚提供）

Alan（右）一家人幸福美滿。（樂時尚提供）

Alan鼓勵團隊要從生活刺激創意。（樂時尚提供）

Alan（左二）穿自家品牌衣服出席記者會。（樂時尚提供）

我很幸運，人生除了有姊妹淘之外，我還擁有許多「好哥們」，跟Alan還有Silver號稱「三劍客」，從品牌、汽車不同領域上擁有各自的專業，每個月的固定聚會，從天南地北、生活、家庭，當然最重要的也會交流工作上的激盪。Alan開玩笑說，他可是從每月這樣的聚會，激發他在品牌上更多有趣的創意咧！

最早認識Alan時，他已在現在的俊嶽企業任職，並負責國際品牌的代理事宜，直到這次的訪談我才曉得，俊嶽起初是以OEM（Original Equipment Manufacturer）起家，主要以包包、高爾夫提袋的代工生產為主，在Alan加入那段期間，俊嶽正好時值公司轉型期，改為以代理提包配件為主的營業項目。Alan說，原來當時的百貨公司幾乎沒有提包配件的專櫃，而這樣的現象反讓俊嶽看好提包配件的市場前景，於是逐漸轉型為代理商。

很多人可能以為，代理商只要把品牌談進來台灣，比起自營品牌應該輕鬆得多，事實上全然不是，「代理提包配件看似簡單，其實有著不為人知的辛酸。」Alan曾無奈表示，台灣早年因仿冒品充斥，在國際上惡名昭彰，讓代理過程難上加難！

品牌力決定生死

許多國際知名的展覽活動甚至不太歡迎台灣公司去看展，深怕展覽還沒有結束，展出的商品就被大量仿冒生產！這讓台灣的廠商不但鮮少有機會透過展覽活動談得品牌代理權，曾經是代工廠商的俊嶽更是得大費周章、費盡脣舌地說服品牌廠商「絕不仿冒」，才終於能簽下品牌的代理合約，過程之艱辛可以想見。

自1995年起，俊嶽企業在Alan的帶領下不但很快轉型為代理商，歷經了20多年的拚搏後，Alan更一一攻破了台灣提包配件的市場，且代理過無數的國際名品，先後拿下比利時品牌Hedgren、法國品牌Kangol、美國品牌Columbia等品牌代理權，甚至還被紐約行李箱品牌Tumi主動找上門來要求代理。Alan選擇品牌，看重的是品牌背後的特色，擁有很強的品牌力才能有成功的利基點！

千萬別誤會品牌主動敲門，代理的過程就一定更加平順，做事嚴謹的Alan雖然喜愛Tumi這個品牌，他也深入了解Tumi這個品牌，為什麼他能在許多歐系男性行李箱品牌中脫穎而出的美國品牌，除了Tumi堅持的專業工藝的功能性之外，就像Alan說的那時候的Tumi一片黑漆漆的設計，但就像西裝一樣，每個黑西裝看起來都一樣，但是穿起來的質感與版型就能造就出男性身形的不同，Tumi就是如此，雖是黑色系，但是每一個做工與細節，消費者一拉就能輕鬆埋單，他也清楚這就是Tumi最重要的品牌力，不過他雖喜歡Tumi也認同這個品牌，但也絕不會貿然代理。

經營Tumi創佳績

我還記得當時Alan就曾詢問過我的意見，我告訴他我認為Tumi可以做，因為它不太受季節性的影響、且品質和品牌形象都相當良好，但Alan告訴我他很意外這個品牌這麼大，台灣百貨公司的樓管卻多半沒有聽過這個品牌，讓他在推動Tumi進駐百貨時就困難重重，也無法進入男性精品樓層，「我記得Tumi第一個櫃是在Sogo百貨，在中島區做了很久，現在全部的櫃位都做到壁櫃區了。」Alan淡淡描述了這段期間的轉折，但我知道並不是所有人都能像Alan這樣願意讓步、願意在百貨公司從中島區做起，而且一點一滴的苦心經營，才能讓Tumi在台灣年年締造出銷售佳績，成為商務人士心目中數一數二的行李箱品牌。

代理過這麼多品牌，碰過最大的挫折是什麼？他竟然告訴我：「嗯…好像都還好耶。」接著又說：「其實我不怕經營品牌，我只怕產品沒特色，我找品牌的第一個條件，就是品牌要有個性、有故事，才能在眾多品牌中跳出來，就像人一樣，只要有能力，不怕找不到工作。」原來，Alan早已把所有的挑戰都視為品牌代理的必經過程，他也認為只要對產品有信心、有熱忱，就能突破一切的困難：「雖然最好的品牌輪不到代理商經營，但不好的品牌我們也不會想代理。」

堅持仍舊有機會

訪問當天，Alan就自信的穿著自家代理的品牌服飾亮相，Columbia的上衣和外套，搭配True Religion的牛仔褲，整體造型相當低調卻一點也不失有型，而且這些品牌都擁有獨特不可被取代的力道，而這也是他選擇代理這些品牌的其中一個原因。

談到True Religion，Alan大方坦言其實近年來牛仔褲品牌在台灣越來越難經營，眼看許多經品牛仔褲品牌一個個收掉不做，Alan反倒認為景況越是如此，他知道有能力的品牌擁有好的商品，他就越是要堅持下去，他還形容：「就好像在健身房練肌肉一樣，最後那兩下才是長肌肉的關鍵，只要堅持就一定會有機會。」事實也證明了Alan的堅持並沒有白費，即使在如此不景氣的市場下，True Religion仍舊在麗晶精品B2樓層達到同類型品牌的業績第一名。

Alan曾告訴我：「代理品牌其實也跟經營品牌一樣，需要像教育小孩般，有耐心、有方向和目標，並付出時間和關愛才能有好的結果，絕對不是一蹴可及」，如此傾心傾力的經營品牌，讓不少人問他：「不怕做得太好被品牌收回去做嗎？」他灑脫說：「我寧願做得太好而被品牌拿回去，也不要做不好被品牌換掉。」因為只要做得好，代理商絕對有機會留住品牌的代理權。

我發現Alan的念力不只在達成工作目標上相當管用，連家庭和生活的目標他也都一個個的逐一實踐了！還記得多年前他跟我說：「我很難想像我會有小孩。」不久後他的太太Maggie就為他生了一個可愛的女兒；後來他又告訴我：「如果能再有一個兒子就太好了」，結果轉眼間，Alan不但有了小兒子，連大女兒也已經5歲了，一家四口幸福得不得了。

以品牌工作為榮

也許因家庭生活比重增加，再加上俊嶽旗下品牌的櫃位數不如全盛時期要來得多，幾年前Alan決定開始放慢工作的腳步：「Less Is More是我近幾年的體悟，我發現在身邊的東西其實才是最好的，我擁有很好的品牌，我應該想辦法把它做得更好。」每當有人許久沒見到Alan，一開口就問他最近有沒有代理新的牌子，他也不諱言：「要增加代理品牌不難，真正難的是找到值得代理的品牌，把代理進來的品牌管好也不難，真正難的是找到對的員工、以及人事的管理。」

Alan觀察到，「前線人員對產品有信心的話，這家公司才做得起來、也做得長久。」像是在Tumi、True Religion和Columbia三個品牌的前線銷售人員身上，Alan都能明顯看出他們對工作充滿無比的熱忱、對產品瞭若指掌，最重要的是他們都以為這些品牌工作為傲，穩定度自然也非常的高，他說：「大家都在同一條船上，一起奮鬥、一起成長，那感覺才棒啊！」

即使大部分的公司都認為客戶要擺第一，Alan卻認為員工才應該擺在第一位，因為當一個團隊擁有了共同的目標和共識，其實不用做太多的溝通，任何事都能夠成就，也恰恰落實了俊嶽的企業精神，One team,one dream,anything is possible.

（更完整採訪內容，請上樂時尚www.styletc.com觀賞）

(中國時報)