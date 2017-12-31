跟著《瞬遊機捷》搭捷運玩透桃園

2017年12月31日 04:10 中國時報 報導呂筱蟬（桃園）

中壢夜市越夜越熱鬧，讓桃園好精彩。

襲園美術館有一面三層樓的書牆，可以隨意找個角落靜心閱讀。

挑高的龍岡圖書館大廳，採用大量木元素，提供溫暖沉靜的閱讀空間。

酸辣清爽的越南春捲與麵食，再搭配一杯越南咖啡，美味滿點。

米干、豌豆粉、大薄片是雲南的家常菜。

大溪韭菜花田盛開，猶如九月雪。

桃園機場捷運自今年3月通車以來，截至12月底即將突破1700萬搭乘人次，串聯便捷的北北桃生活圈，從A1台北車站瞬遊A21環北站，直達生活中的美好。

《瞬遊機捷》旅遊專書，介紹機場捷運沿線21個站，共136處好吃好玩的景點，搭配YouBike、台灣好行，規畫15種不同主題的小旅行，無論是逛書店、品咖啡、嘗美食，或是看球賽、騎單車、到Outlet血拼，動靜皆宜，告訴大家怎麼輕鬆搭機捷玩透桃園！

感受熱血桃猿主場

桃園國際棒球場從A19桃園體育園區站，步行不到3分鐘就能抵達，感受Lamigo桃猿隊的野球魅力。球季結束後，球場變身演唱會場地，今年底天團五月天就在這裡開唱，從耶誕唱到跨年夜，陪伴大家迎接2018年。

桃園是千塘之鄉，A19高鐵桃園站附近的青塘園，設置觀景平台、木棧道、人行步道，成為都市生活中的親水空間。來桃園也能賞鳥、賞花，桃園也是花彩王國，1月海芋季、4月客家桐花祭、7月蓮花季、9月韭菜花季及11月的花彩節，四季都精彩爛漫。桃園也擁有全國最多的觀光工廠，想知道黑松汽水的故事、可口可樂的傳奇、齒輪如何讓機器人動起來、水晶肥皂如何製成，來一趟觀光工廠之旅就知道。

擁全國最美圖書館

桃園有許多特色圖書館，其中，「桃園市立圖書館龍岡分館」被譽為全國最美圖書館，建築外觀就像兩本即被翻開的巨型書本；走進館內，大廳挑高8米，大量採用香杉與橡木，引入北向的溫和光線，創造明亮的閱讀空間。桃園還有許多獨立書店，有以東南亞議題為主的「望見書間」、提供詩集及日本文學作品的「荒野夢二」、深夜的談心所「讀字書店」等。

咖啡館添文青氣息

在桃園來一杯好咖啡是必備的！超有個性的咖啡店，讓人駐足，坐下來不想走，就是一下午。有老屋改造而成的咖啡館「八塊畫室」、許多招牌創意飲品的Table 2 Coffee Roaster、提供限量甜點的雷爾森咖啡、走工業風的Cafeholic Coffee & Bar、還有可以買精品咖啡豆的9Bar Coffee，以及可以買衣服的Verse Cafē，每天搭機捷到桃園喝一杯咖啡都不是問題。

到桃園也可以享受藝術，位於A18高鐵桃園站附近的襲園美術館，清水模建築，結合空間、藝術、生活三要素，藝術作品穿插建築各角落，高達三層樓的書牆，希望遊客靜心品味生活美好。而中壢House+cafē since 1910，改造1910年劉氏望族建造的紅磚洋樓呈為藝廊景觀餐廳，提供歐陸料理，也展出桃園在地藝術家作品。

多元族群文化讓桃園擁有多元美食好滋味。昔日在滇緬邊區及泰北地區的反共救國軍，1950年撤退來台後，把滇緬美食帶到桃園，米干、大薄片、千層破酥包，是別地方吃不到的滇緬美食；而來自東南亞的新移民，也帶入酸辣夠味的越南酸辣魚湯、越南春捲、伊閃菜；道地的客家菜，無論是客家小炒、俗稱「鹹酸甜」的鳳梨木耳，在這裡也都吃得到。桃園蘆竹南崁一帶，緊鄰桃園國際機場，隱藏道地口味的日本料理和韓式料理，正統日式關東煮、韓國家常料理「拳飯」，來桃園嘗美食，有超多選擇。

桃園的多元不只呈現在美食面向，除了客家第一庄的豐富客家文化，閩南族群的各式風情，憲光二村、馬祖新村、太武新村的「眷村鐵三角」，保留眷村文化。桃園，也是台灣接軌國際的第一站，接觸國際潮流，不妨搭機捷，來華泰名品城、三井OUTLET、台茂購物中心、Global Mall、大江購物中心，與時尚接軌。

奔夜市呷多元美食

一天的行程，就以夜市做結尾，中壢夜市的麻油雞、現燙魷魚、道地的波蘭傳統蛋糕；輔大花園夜市的黃金雞腿捲、烤鴨夾餅；林口文化花園夜市的印尼薑黃飯、古巴三明治，飽餐後再搭上機捷返程。

《瞬遊機捷》專書還介紹機捷便利的預辦登機服務、沿線的公共藝術，讓旅客秒懂機捷。

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(中國時報)