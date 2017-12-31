7人座SIENTA升級 80萬有找

2017年12月31日 04:10 中國時報 報導郭隆富

貼心休旅SIENTA好評不斷，不僅於2017年已熱銷逾1.4萬台，更榮獲2017年國產休旅車銷售冠軍。全新SIENTA 7人座全面標配「6SRS氣囊」，提供消費者更完善的駕乘保護；為讓車主能更貼心地照顧到後座乘客的乘坐安全及便利性，在全車系標配雙側滑門的設計下，更特別針對7人座豪華＋以上等級升級搭載「雙側電動滑門」，貼心滿足每位乘客的需求。

SIENTA搭載「TOYOTA極致安全防護系統」，利用先進科技輔助，全方位守護車主的行車安全，包括智能防護駕駛（VSC、TRC、HAC、DSC）、智能輔助煞車（ABS、EBD、BAS、BOS）、智能安全警示（TPMS、倒車輔助雷達）3大主動安全系統及完善被動安全系統。此次於7人座全等級標配「6SRS氣囊」，將讓車主更安心享受休旅生活。

加贈65吋超4K電視

為讓更多有休旅車需求的消費者可以輕鬆入主SIENTA，和泰汽車特別向原廠爭取，除了升級配備「6SRS氣囊」及「雙側電動滑門」，還藉由喜迎2018世界新車大展的機會，加碼提供超值優惠價回饋消費者，降幅價值最高達9萬元；消費者能以不到80萬的價格享有標配「6SRS氣囊」及「雙側電動滑門」的7人座休旅車，現在入主另加贈「超大65吋超4K JVC」，並享60萬高額零利率。

全新改款SIENTA 7人座，將於2018年1月起於和泰汽車全台所屬TOYOTA展示據點正式展售。消費者可親臨TOYOTA全台展示據點，實際感受新車不凡魅力。相關資訊亦可上TOYOTA網站或致電TOYOTA顧客服務中心0800-221345洽詢。

(中國時報)