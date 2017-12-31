燦坤iPhone X現折1000元

燦坤iPhone 8、 iPhone X 全容量款式現折1000元，加送市價990元鋼化玻璃保護貼。圖片提供燦坤

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中國時報
報導王儒哲
燦坤iPad Pro 9.7吋32G Wi-Fi + Cellular送市價9990元Beats Solo3 Wireless頭戴式耳機。圖片提供燦坤

年底向來是購物旺季，看好消費者購物與送禮需求提升，燦坤自即日起至2018年1月2日與高雄資訊展同步推出蘋果跨年回饋活動。iPhone 8、iPhone X全容量款式現折1000元，加送市價990元鋼化玻璃保護貼，加購原廠保護殼送市價599元無線充電板，享12期0利率。

同時全館Mac筆記型電腦限量滿萬折千，加購螢幕保護貼再享12期0利率；另推出凡購買Mac、iPhone，可用7折加購任一Beats耳機一副。iPhone X銀色256G市價4萬1500元，跨年會員價4萬500元，送市價990元鋼化玻璃保護貼；iPad Pro 9.7吋32G Wi-Fi＋Cellular市價2萬2400元，下殺5500元跨年會員價1萬6900元，再送市價9990元的Beats Solo3 Wireless頭戴式耳機，限量100台。

從燦坤今（2017）年11、12月的蘋果商品銷售數據發現，iPad銷售量與第三季相比成長2成，其中9.7吋iPad最受消費者青睞，銷量高達6成，在台灣屬於討喜吉利的金色機種更占了6成。iPad 9.7吋Wi-Fi 32GB市價1萬900元，跨年會員價9999元；iPad 9.7 Wi-Fi 128GB市價1萬3900元，跨年會員價1萬2999元，加購螢幕保護貼再享8期0利率；MacBook Pro 13.3吋（2.3G／8G／128G／IIPG640）市價4萬1900元，跨年會員價3萬7900元。

(中國時報)

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