遠百春節禮品滿額送百元抵用券

2017年12月31日 04:10 中國時報 報導王儒哲

遠百徐雪芳總經理（左二）親自參與選品。

三元韓式花園餐廳文佰酒名作禮盒，建議售價3600元、限量50組。圖片提供遠東百貨飲酒過量 有害健康

香格里拉台南遠東大飯店—香格七星塔禮盒，建議售價588元。圖片提供遠東百貨

每逢春年到來，年夜菜和伴手禮總是傷腦筋，遠百「迎春納food」春節禮品專輯集結適合團聚的佳肴和伴手禮，即日起至107年2月20日在全台遠東百貨異國美食館「FE21' World Gourmet」專櫃（嘉義店位於6樓FET專櫃）持HAPPY GO卡過卡、購買「迎春納food」春節禮品專輯商品單筆消費滿2200元，就送100元美食餐飲抵用券，購買2件以上商品再享95折優惠。

不論是傳統料理再升級的「晶華酒店—晶華御品佛跳牆禮盒」、「六福集團—六福極品海味滷白菜」，或在地食材挺小農的「香格里拉台南遠東大飯店—香格七星塔禮盒」、「台北文華東方酒店—百花蜜」等精選商品，全都在遠百「迎春納food」找得到。

此外還有精選30款「迎春納food」春節禮品專輯當中的經典年菜伴手禮，於12月29日在線上首賣，加入會員立即回饋200元購物金，詳情可至遠東百貨官網或洽全台服務專線。飲酒過量 有害健康

(中國時報)