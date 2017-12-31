手部森林浴　防冬季乾裂

2017年12月31日 04:10 中國時報 報導林彥君

指緣油選用內含維生素E，及具保濕、柔軟肌膚效果極佳的白芒花籽油，並搭配自然花香或森林精油產品，有效撫平肌膚細紋。（森林島嶼提供）

森林島嶼為大家寶貴的雙手著想，買份充滿森林能量的魔法禮物，犒賞自己吧。（森林島嶼提供）

用香氛潔膚慕斯的香氣泡泡洗淨雙手，讓來自森林的天然手護因子帶走細菌和壞心情。（森林島嶼提供）

漫步冷空氣吹拂的季節，掌心交疊的溫度，是手心最甜蜜的呵護。生活中的每個動作、每個細節，幾乎都需要使用到雙手，用手保養頭髮、臉蛋、甚至是呵護身體上的每寸肌膚，雙手每天都必須辛勤地工作，但是否常不經意地被忽略了？在手部容易乾燥的冬日，其實只要掌握「手護3招式」，就能輕鬆擁有健康柔嫩的纖纖玉指。

第1式：香氛慕斯 溫柔洗淨雙手

洗手時，建議盡量避免使用鹼性過強的清潔用品，才不會在洗淨雙手的同時，也可把手上維持肌膚滋潤度的油脂去除的一乾二淨。洗淨產品可選擇低敏、溫和且富含潤膚保溼與添加精油成分的香氛潔膚慕斯，用香氣泡泡溫和洗淨雙手，讓來自森林的天然手護因子帶走細菌和壞心情，除了洗淨之外，還能幫助肌膚維持油水平衡的最佳狀態，含精油香氛的洗手慕斯，讓雙手洋溢清新淡雅的香氣，每次洗手，都像是在做森林浴！

第2式：保溼護手霜 鎖住肌膚水嫩

洗手完畢後，用紙巾擦手，記得在皮膚未全乾時，塗抹具保溼功能的香氛精油護手霜，建議挑選針對東方膚質設計，親膚性高保溼卻不黏膩，適合台灣氣候的護手霜，以達到事半功倍的護膚效果，趁剛洗完手的黃金時刻，多加一個呵護雙手的小動作，就能及時鎖住皮膚內的水分。

第3式：指緣油 修護細部有一套

季節交替、過度乾燥或常進出冷氣房的朋友，應養成在日常空檔使用指緣油做細部修護的習慣，能避免指緣周圍常出現倒刺或硬皮等小困擾，除了保護指緣肌膚，選用內含豐富維生素E，保溼及柔軟肌膚效果極佳的白芒花籽油，搭配自然花香或森林精油產品，神奇香氛指緣油連園丁粗糙的雙手都能加以滋潤，更可撫平肌膚細紋，指甲也會變得強壯。

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(中國時報)