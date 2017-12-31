育德國小師生 合力打造蔬活園

2017年12月31日 04:10 中國時報 報導周長泰

葉綠樹蔬活園課堂外的教室。（何俊賢提供）

「菜蔬活，人舒活」的學生耕種。（育德國小提供）

離開喧鬧繁華的台北市，來到樹林區育德國小，映入眼簾的是一片翠峰環抱、青山綠水，而新穎校舍的後方，卻隱藏著一片返樸歸真的「葉綠樹蔬活園」。

育德國小林朝隆校長鑒於糧食議題及食農教育的深耕，特別邀請對於整合糧食議題及提升校園環境美感的專家，也是知名環境藝術家何俊賢老師，來設計的一個具有藝術美感，也可實際耕種的「葉綠樹蔬活園」。

值得一提的是，何老師曾以素人建築師的身分，帶領建中同學於北部海岸打造的自然建築「度咕屋」，並榮獲第一屆台灣綠建築首獎；2016年接受桃園市政府的邀請，於新屋綠色隧道海邊，帶領當地居民淨灘，撿拾漁民廢棄的浮球，並以這些回收物當媒材，一起打造了一組環境藝術作品「福求花」，引起藝文圈相當大的注意，而這樣以地景藝術結合環境藝術的手法，也獲得民眾一致好評。

何俊賢表示，自古以來「樹林」的地意即是綠蔭成林，但經過不斷都市更新，雖然周邊仍保有連綿的山林，但市區內已逐漸變為水泥城市，此次樹林區育德國小「葉綠樹蔬活園」設計，便是以綠化城市的理念來發想，並以構成樹木的結構設計來執行，植物細胞的田埂是「細胞壁」；田畝是細胞中的「葉綠體」，引進山泉水、湧泉、雨水；地下筏基水進入的溝渠是「細胞膜」；而在田裡活動而被療癒的人們，就是細胞中最重要的「細胞核」，因為這個美麗的地景田園中必須要有人，特別是學校的師生和附近居民的走動，才能成為最美麗、最動人的景緻。

酷暑下揮汗勞動

今年暑假「葉綠樹蔬活園」打造之初，發現每日都有4位同學，用餐時間還在學校打球不歸，經詢問，原來都是高關懷中的原住民小孩，因此邀請他們參與地景農園的打造，讓他們除了養成守時和定時用餐的良好習慣，也能培養日後自立的能力。從清理場地和撿石頭開始，不只是體力的考驗，還要面對七、八月酷熱的太陽，身體的勞累只能靠田園完成的想像來支撐。接著土壤改良和篩選，其後再用石頭和竹子打造田埂，都是極其耗費心力的工作。經過2個多月才有初步的成果，育德師生也在開學後加入後期的打造工作，順利完成「葉綠樹蔬活園」。

何老師說，當網路發達、手機普遍後，訊息的傳輸都以光速在進行，因此現在的生活中各個面向都隨時在被取代和更新，一個產品或設計此刻是新的，但下一秒就被新的商品或設計所取代，成為過時的舊品，只能說現在唯一不變的事情就是「變」。

找回學生學習熱情

現今的教育要如何面對和因應這樣的潮流，是要放棄所有原則「隨波逐流」、還是要以「不變應萬變」呢？兩者皆是過猶不及！在種種瞬瞬息萬變中去找到具有恆久價值的核心才是當務之急。時下許多同學已漸漸失去對於課堂中單調紙本式學習的興趣，但是如何重新燃起學生們的學習熱情，其實也是許多教育現場，有熱忱的老師們急著想找到的解答。而「葉綠樹蔬活園」便有可能是解決之道的實例之一。

林朝隆校長表示，在全校老師積極參與和規劃下，現在每個班級都擁有一小畝田，所有師生都能用心照顧田園中的作物，自然和植物也健全平衡這些參與者的身心。學生真的不應該只被約束在有限建築物中的課堂內，應該走出課堂，讓自然環境成為無限大的教室，才有機會讓快窒息的學生們，重新呼吸，重新平衡，重新找到生活和學習的熱情，也成功實現何俊賢老師常掛在嘴邊的一句話「菜蔬活，人舒活」。

(中國時報)