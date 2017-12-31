中信外幣ATM美日人民幣輕鬆領

2017年12月31日 04:10 中國時報 報導楊閔惠

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）即日起於全臺150家分行推出「外幣提款機」，全面提供美元提領服務，成為全臺外幣提款服務據點最多、遍布最廣之銀行，同時在今年底前於北、中、南、東部地區11家分行提供美元、日圓與人民幣三種幣別提領服務，分別為北部地區的南港營業部、城中分行、城東分行、市府分行、板橋分行、桃園分行、中壢分行、中部地區的臺中分行、南部地區的臺南分行與高雄分行，以及東部地區的花蓮分行。

中國信託銀行今年11月於臺北市5家分行推出「外幣提款機」至今的統計數據顯示，美元、日圓與人民幣的現鈔提領比例各占50％、37％、與13％，顯示美元現鈔需求大於其他幣別，其平均提領金額分別為500美元、8萬日圓與2500元人民幣。

兌換幣別美元居多

另透過大數據分析顯示，自今年11月於西門町7-ELEVEN漢中門市推出之「臺外幣兌換機」，近八成客戶選擇以外幣現鈔換成新臺幣現鈔，其中逾五成的使用比例為臺灣民眾占多數，其餘國籍分別為日本、韓國、中國大陸、菲律賓、馬來西亞與加拿大，兌換幣別超過五成為美元，其次為日圓、人民幣。

為鼓勵民眾多加利用「外幣提款機」，即日起至2018年1月31日止，凡持國內發行任一金融卡，至中國信託「外幣提款機」提領外幣，即可參加「筆筆交易累積百萬獎金」活動，不僅可累積交易次數參加抽百萬元獎金活動，亦可累積ATM點數，於周末假日交易更可獲2點加倍送，一次交易可獲得4點，累積ATM點數除可兌換7-ELEVEN購物金，明年1月的每周三可直接於各7-ELEVEN門市以15點兌換CITY CAFE熱巧克力牛奶等超值商品，至明年1月31日前，提前累積滿6000點ATM點數之客戶，可搶先兌換「新加坡四天三夜」雙人套票，數量有限、換完為止，相關活動詳情可上www.ctbcbank.com/tw/html/ATM/EDM/index.html查詢。

(中國時報)