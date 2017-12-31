擁抱玉泉溪 打造三星觀光鎮

2017年12月31日 04:10 中國時報 胡健森 （宜蘭） 報導（宜蘭）

好山好水的宜蘭縣擁有豐富的觀光資源，每到假日往往吸引大量外地遊客，除了礁溪鄉的溫泉、蘇澳鎮的冷泉、頭城鎮的衝浪、羅東夜市，以三星蔥聞名全國的三星鄉，近年也逐漸躍升為宜蘭縣的觀光重鎮，民間遊憩業者「擁抱玉泉溪」抓準三星鄉的觀光熱潮，選定廣興橋頭的一處荒原廢墟重新整理規畫，要打造成三星鄉內兼具休閒、娛樂以及在地農特產品與小吃品嘗採買中心，預計在農曆年前即可正式開幕營運。

「擁抱玉泉溪」原先位於三星鄉大埔三路，以園區內的奇花異石及台灣墨玉品味為經營重點，如今業者在廣興橋頭另外覓得場地，將原本是閒置超過30年的建物及荒蕪土地，讓地方民眾頭疼不已的髒亂點及治安紅區全面整建翻新，要化腐朽為神奇，將地方上讓人嫌惡的荒地搖身一變，成為受到眾人歡迎的觀光遊憩景點。

農特產價格實惠

「擁抱玉泉溪」執行長表示，新的「擁抱玉泉溪」園區內除了延續之前的園區主角，展示許多罕見且巨大的台灣墨玉原石，另有造型巧妙的人工瀑布、景觀花園，搭配周邊的農村景色，讓參訪園區的心曠神怡，留戀不已，園區並與農會及在地農民合作，規畫成農產品的展售中心，提供在地生產、最新鮮、價格優惠的農特產品，以及讓人回味無窮的地方特色小吃。另外，業者也掌握時代潮流，在園區內布置多幅3D立體繪圖，繪圖中的每個主角似乎就要立刻從圖畫中跳出來，或是讓遊客宛如掉入圖畫中的情境，都開放遊客自行配合圖案內容，擺出逗趣的姿勢合影，勢必成為最火紅的新興拍照打卡據點。

(中國時報)