選民看破 藍綠手腳！逾41％民眾不支持特定政黨

台灣民意基金會公布民調，表態不支持任何特定政黨的人高達41.3％。圖為2016年總統副總統及立委選舉，民眾仔細檢視政黨票。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

2018年是地方首長選舉年，台灣民意基金會昨天公布最新民調，民進黨支持度急遽下滑，目前僅剩23.4％，與國民黨支持差距縮小到只剩兩個百分點。值得注意的是，表態不支持任何特定政黨的人高達41.3％，達到空前最高，顯示無論藍綠執政，選民都已經看破手腳，投票傾向將更趨向於選人不選黨。

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選人不選黨 游離票新高

針對41.3％選民不願就政黨支持度表態，基金會董事長游盈隆表示，「這是非常驚悚的數字，從來沒有如此高」。與會的中山大學政治學研究所教授廖達琪則認為，「游離選民」增加，對民主政治反而是好事，不支持某一政黨的選民在選擇上是會變動的，因為沒有特定依附、忠誠在某個政黨，這些人將是台灣民主的希望。

蔡英文總統在2016年高票當選，國民黨支持度也陷入低潮，根據台灣民意基金會當年7月公布的民調，民進黨支持度為30.4％、國民黨16％、時代力量14.9％、親民黨7％、無特定支持對象的有22.1％。

在民進黨執政逾1年半後，台灣民意基金會昨天召開記者會公布最新民調，民進黨支持度急遽下滑至23.4％，國民黨上升至21.4％，8.4％支持時代力量，1.9％支持親民黨。

相較於2016年7月公布的民調，民進黨在最新的調查中，支持度下滑7個百分點，國民黨增加5.4個百分點，時代力量和親民黨支持度也大幅下滑。

第三方候選人 大有可為

政大國際事務學院外交政策研究中心主任黃奎博表示，過去兩黨支持度消長的情況是，「只要讓對方做得爛，我下次選就會贏」，但現在即使民進黨執政失當，國民黨也沒有明顯優勢，與過去板塊移動情況不同。

黃奎博說，這顯示部分選民已擺明對藍綠兩黨都不喜歡，如此可能會刺激第三方候選人躍躍欲試，也有一群選民是以個別議題為選擇依據，如婦幼、長照等，而非以政黨決定投票傾向。

廖達琪強調，民主不可能是同一群人永遠執政，這群選民的政黨傾向會一直改變，會去看、思考政策是否合宜，也會改變政黨立場去支持更適合執政的政黨，代表有更多人會根據不同的公共議題，來決定自己要支持哪個政黨，這對民主政治是好事一樁。

(中國時報)

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