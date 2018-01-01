誤植護照 加貼防偽貼紙！不銷毀重印 外交部省下2億元

外交部召開臨時記者會，由領事事務局副局長蔡幼文親自說明誤植圖樣護照的補救方案。（中央社）

友善列印
中國時報
／台北報導

二代晶片護照誤植美國機場事件，外交部繼懲處前後任領務局長後，昨晚宣布誤植照片的護照不銷毀，改在印錯的頁面上加貼防偽貼紙，預計總花費僅1650萬元，較55萬本全部重印要花2.2億元，可省下2億元。外交部強調，加貼一張防偽貼紙，不會影響護照原有的防偽功能。

不影響原防偽功能

外交部日前開放申請的二代晶片護照，發生內頁誤植美國杜勒斯機場風波，外交部與中央印製廠原決定重印55萬本新版護照，預計損失2.2億元，招致多方批評浪費納稅人血汗錢，外交部昨表示，對造成納稅人的損失表達深摯歉意。

外交部昨晚臨時召開記者會，宣布找到不必重印護照的方法。外交部領務局副局長蔡幼文表示，外交部將重啟標案，並同時請中央印製廠設計一張護照防偽貼紙，直接貼在護照第5頁「加簽頁」上，讓底圖出現新桃園機場，並且加上「旅遊小叮嚀」的文字。

蔡幼文指出，如此一來，原先印好的55萬本二代晶片護照就可以使用，不必銷毀，貼防偽貼紙也不會產生太多成本。為求一致性，未來新印製護照，也會比照貼紙版本印製。

至於防偽貼紙的成本，蔡幼文指出，原則上一張防偽貼紙成本約30元，預估花費1650萬元，農曆年前後，外交部將分批取得，讓民眾申請新護照。而農曆年前，現行版晶片護照仍有65萬本庫存，不影響民眾申辦。

新護照將比照印製

外交部發言人李憲章表示，此事是由中央銀行與外交部高層拍板定案，外交部長李大維全程掌握。

外交部向中央印製廠採購現行版晶片護照65萬本與第二代晶片護照55萬本，共計120萬本。2017年7月由中央印製廠得標，決標金額約4.8億元，其中55萬本為第二代晶片護照，約2.2億元。

(中國時報)

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