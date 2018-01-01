新聞透視－藍綠光環變票房毒藥！厭倦政黨鬥爭 選民更重政見

2018年01月01日 04:10 中國時報 崔慈悌

「大觀自救會」成員昨日傍晚在總統府抗議，並朝總統府潑灑紅漆，4人遭逮捕。圖為城中消防隊趕在今日升旗典禮前，用消防水柱清洗府前廣場的油漆。（陳怡誠攝）

蔡政府上任以來，民進黨團強勢推動轉型正義等多項爭議性法案，國民黨不僅無力招架，連反駁的能力都沒有，民調顯示未支持特定政黨的民眾達到空前最高，反映台灣社會已厭倦政治鬥爭，由政黨支持的候選人未必有優勢，勢必得端出政見牛肉才能爭取認同。

民眾對於政黨鬥爭的反感，從柯P民調支持度始終居高不下可以看出端倪。

《美麗島電子報》日前公布12月國政民調，柯P不僅在北台灣領先各政治人物，連在雲嘉南和高屏這些民進黨的超級鐵票倉，和賴清德相比，信任指數都不輸賴，顯然柯P有話直說，與所有政黨都不沾邊的身分為他加了不少分。

綠威權促轉徒增反感

民進黨支持度在2017年9月還有3成以上，卻在短短3個月內遽跌近7個百分點，並非沒有原因，聲稱最會溝通的蔡政府，不顧在野黨和外界反對，透過民進黨團挾著立委席次優勢，強力讓促轉條例等爭議性法案完成三讀，儘管執政黨一再宣稱是要去除威權，卻引發外界質疑所有以「中正」為名的學校、道路都要改，「以正義為名，行鬥爭之實」。

藍乏善可陳無力招架

慶富「獵雷艦」弊案，執政黨「辦藍不辦綠」的作法遭人非議；新黨青年軍遭檢調強制搜索，為何抓人？政府至今無法說出令人信服的理由。水利會改制被認為在鏟除藍營基層勢力，檢調再查三中案，婦聯會資產9成沒入國庫，更被認為是政治鬥爭意圖大於轉型正義。

過程中，深受其害的國民黨卻提不出反制的方案和方法，甚至連批評執政黨政策的火力和論述都乏善可陳，此次台灣民意基金會民調顯示，民進黨雖然支持度下滑，卻也未移轉到國民黨。

重大議題非府院說了算

過去在陳水扁貪腐案爆發時，只要是國民黨支持的候選人，就具有競選優勢，上屆縣市長選舉以來，民進黨氣勢如虹，無論地方首長、立委還是總統大選，一路過關斬將，綠色提名已然是勝選保證。

未支持特定政黨的民眾人數急遽攀高，代表昔日政治人物最倚重的政黨提名，很可能變成「票房毒藥」，比起政黨色彩，選民將更看重候選人的個人形象和政見。

可預期，為了爭取選民認同，未來重大爭議性議題將不再是「府院黨說了算」，無論藍綠，候選人將是「百家爭鳴」，至於民調支持度低迷的蔡英文則是提前跛腳，恐難管得住自家人了。

(中國時報)