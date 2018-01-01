最新民調 總統聲望跌至35.33％！柯文哲人氣旺 贏賴神、小英

2018年01月01日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

台灣民意基金會昨天公布民調，蔡英文總統聲望持續下滑，與行政院長賴清德、台北市長柯文哲相比，小英已是敬陪末座；賴揆支持度也下滑逾1成，三人中無論人氣還是好感度，柯文哲都高居第1，基金會董事長游盈隆表示，柯P形同「民意小巨人」，而蔡英文不再是個受人民愛戴的總統。

蔡英文去年520上任後民調直直落，今年9月進行內閣改組，閣揆由賴清德接棒，蔡的民調一度上升達16.6個百分點，不過在轉型正義等多項政策引發爭議後，蔡的民調再度呈現下滑。根據台灣民意基金會昨天公布的民調結果，35.9％民眾贊同蔡英文的國家領導方式，但有高達46.6％的人不贊同，與11月相較，贊同的民眾下滑2.7個百分點，不贊同者上升6.8個百分點。

游盈隆指出，以2017全年總平均數來看，蔡英文聲望平均值是35.33％，相對於歷屆總統執政第1年聲望平均51.65％，顯示蔡英文已不再是個受人民愛戴的總統，「這無疑是個難以吞嚥的數字」。

至於賴清德施政滿意度，則有7％非常滿意、40.4％還算滿意，27.8％不太滿意、10.8％非常不滿意，與上月相比，滿意減少12.3個百分點、不滿意增加11.4個百分點。

游盈隆指出，跟上個月相比，滿意與不滿意之間的落差達32.5個百分點，「這是顯著、難以置信的轉變」，分析原因恐是內閣輪番「放火」、功德說等因素造成。

若以感情溫度計測量結果來看，蔡英文僅46.94度，落後排名第2的賴清德7.3度，比柯P落後12.59度；以好感度來看，柯P54.4％高居第1，賴揆43.6％屈居第2，蔡英文以31..8％敬陪末座；從反感度來看，蔡以34.1％獨占鰲頭，賴清德以22％位居第二，台北市長柯文哲以14.7％則是第3。

游盈隆指出，柯文哲的人氣熱度，雖相較於9月台北世大運時的66.75度遜色不少，但仍是所有高人氣政治人物之冠，在台灣形同「民意小巨人」，也反映出民進黨和蔡總統執政的困境及危機。

此次民調訪問期間是去年12月25及26日，以全國為範圍的20歲以上成年人，有效樣本1085人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。

(中國時報)