廢除富人稅 近半民眾反對

2018年01月01日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

立法院臨時會將處理《勞基法》、稅改及水利會改制等修法，台灣民意基金會昨天公布民調，在稅改方面，不贊同廢除富人稅者比贊成者要多，水利會改制也有5成1民眾反對，基金會董事長游盈隆表示，政府不論基於何種理由要強渡關山，必將面對強烈質疑和反彈。

行政院長賴清德日前與綠委達成共識，明天將由民進黨團連署遞案召開臨時會，周三(3日)進行朝野協商，預計周五(5日)至1月31日開臨時會，處理總預算案、勞基法修法、稅改、監委同意權與《農田水利會組織通則》修法等5大法案。

台灣民意基金會昨天公布民調，對於水利會會長及會務委員改由官派，有14.9％非常贊成，22.7％還算贊成，23.1％不太贊成，27.5％一點也不贊成。游盈隆表示，換句話說，有約3成8的人贊成水利會改制，但有5成1反對，「而且有高達2成8的人強烈反對」。

他說，這意味著台灣社會約略過半數的人反對此一改革，贊成者是少數。未來，蔡政府不論基於何種光明正大的理由要強渡關山，必將面對在野黨和社會強烈質疑和反彈。

在稅改方面，除行政院宣稱的「全民大減稅」外，此次修法也包括廢除富人稅45％級距、提高營所稅至20％，以及內外資股利所得課稅計算方式等。

民調顯示，對於綜合所得淨額超過1千萬元者原需繳納45％綜所稅將調降成40％，11.8％表示非常贊成、31.8％還算贊成，25％不太贊成，22.4％一點也不贊成，9.1％沒意見、不知道或拒答。

游盈隆表示，雖然有4成4基本上贊成廢除45％級距的綜所稅率，但有4成7反對，而且強烈反對的人高達2成2，顯示台灣社會多數人對廢除「富人稅」仍有疑慮。

調高營利事業所得稅有4成8的人贊成，但有4成2反對，而且有1成9強烈反對。他說，台灣社會多數人對調高企業營所稅是支持的，但反對者也不在少數，距離社會共識的形成仍相當遙遠。

至於勞基法修法，有5成3贊成行政院「一例一休」的修法行動，3成3反對。相較於11月的調查發現，支持行政院修法行動的人減少了7.4個百分點，反對修法的人增加6.7個百分點，但仍有過半數贊成。

(中國時報)