最高稅率降至40％ 有利攬才留才

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中國時報
／台北報導

台灣民意基金會民調顯示逾半數不贊成取消「富人稅」，財政高層官員昨指出，這次稅改目的是希望留才攬才，倘若綜所稅最高邊際稅率45％不調降至40％，恐怕人才及資金都會留不住。

《所得稅法》自104年度起，綜所稅增設最高邊際稅率45％，在前財長張盛和任內，這是健全財政方案的一環，俗稱為富人稅，但實施後，迭遭美歐商會、高所得專業人士所批評。

財政部高層官員說，45％稅率若不調降，相較鄰近大陸及星港都偏高，會嚇跑在國內的外國高階人才，也不利於吸引海外台商回台投資與引進高階人才，人才若流出，資金都留不住。

官員指出，民眾反對調降富人稅，擔心擴大貧富差距，但調降綜所稅率，目的為吸引人才與資金留台，如放大視角來看，這是健全國內投資環境的配套。

攸關稅改方案《所得稅法》修正草案在12月15日逕付二讀，冷凍期一個月將在107年1月14日到期，為爭取朝野協商籌碼，財長許虞哲近期內將向賴揆報告稅改方案，並研商薪扣、標扣及身障扣等各項扣除額調升的底限，及最大可容忍稅損額度。許虞哲日前在立法院曾露口風，指各項扣除額「有調整的空間」。

在野黨爭取至少薪扣調升2萬元、標扣調升1萬元，如此國庫將產生100億多元的稅損，加上稅改方案原稅損69億元，總稅損恐擴大逾170億元。

據行政院版本，標扣額調高至11萬元、薪扣額與身障扣額皆調高至18萬元；而立委及黨團版本，標扣額自11萬調增至15萬元不等、薪扣額自18萬調高至24萬元不等、身障扣則由18萬調升到20.8萬元不等，立委版本不一，最後要看行政院決定要釋出多大利多而定。

(中國時報)

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