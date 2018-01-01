民調跌 綠委憂選情 促政府拚經濟 勿再開戰場

2018年01月01日 04:10 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

依台灣民意基金會民調顯示，民進黨、國民黨支持度僅差兩個百分點，達41.3％表示不支持特定政黨。民進黨立委多表憂心，2018年底地方選舉將至，民調下滑對執政黨絕對是警惕，屆時部分執政民調不佳的縣市恐輸給國民黨，甚至議員總席次下降，呼籲政院別再開新戰場，趕緊拚經濟做出政績。

國民黨團書記長林為洲則表示，過去少有不表態者高於藍綠支持度如此多，對各政黨來說「都是危機」，大家應該更務實解決台灣問題，對中間選民來說，意識形態未必有感，反而是生活與薪資改善才比較有感。

綠委黃國書說，政府這1年許多施政造成綠營基層不滿，如一例一休政策，雖然已準備修正，但已造成負面印象，導致民眾在上班或休假有「麻煩」時，就會怪一例一休。

黃國書說，蔡政府開了太多戰場，得罪許多人，導致許多人覺得被政府找麻煩，每隔幾周就會有陳抗。他也形容，勞團抗議勞基法修正時，反年改團體甚至摻雜其中，「很像是颱風加上東北季風的共伴效應」，執政者不能不注意。

黃解讀民調反映狀況，認為民眾對所有政黨支持度都不高，2018年投票率恐大幅下降，民進黨恐流失中間選民支持，而國民黨傳統樁腳將在動員，屆時選情將不利綠營。

林為洲指出，民進黨支持度大幅下降，國民黨僅小幅成長，從民進黨流失的支持度並未流到國民黨來；現距離2018大選還有一段時間，國民黨除了對付民進黨以多數違反議事規則的手段強過法案外，也應該重新建立起一套論述或是價值，他會建議黨團與黨中央路線往中間修正，務實反映民意，爭取民眾需要的。

(中國時報)