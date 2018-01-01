台製騰雲無人機 4年後成軍！小英稱即將量產 讓軍方嚇一跳

2018年01月01日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

大陸無人機技術躍居全球前列。圖為「翼龍1」中型長航時無人機。（新華社）

中共空軍現役大中型無人機

騰雲機小檔案

蔡英文總統上周五宣布大型無人機「騰雲機」即將量產，讓軍方嚇了一跳！一位軍方官員透露，騰雲機尚在研製階段，待空軍建案編預算、正式量產交機，並成軍編成偵察中隊，至少還要4、5年。

蔡英文上周五在中科院舉行年度記者會，現場展出高教機與騰雲機兩架模型機。她當時說，「我們自主研製的騰雲機，它是具有偵蒐能力的多功能無人機，在這裡，我要告訴國人，它即將開始量產。」

自主研製 具偵蒐多功能

由於騰雲機還在研發階段，不少空軍官員聽到總統說即將量產，感到相當意外，經詢問後了解，整個建案計畫未變，預訂4～5年後才能交機成軍。

騰雲機研發方案可分為關鍵技術階段、展示確認階段，以及工程發展等三階段。軍方官員表示，騰雲機研製完成之後，還要進行一連串的戰術測評，再由空軍建案、編列預算後，才能進入量產並成軍，估計要量產10架以上的數量。

上周五展示的騰雲機模型，是已完成第二階段展示確認的研發，現將進行工程發展階段，測試各項性能與可靠度，還包括搖控車與人員操控訓練，預定要4年完成。騰雲號第三階段研發預算於今（2018）年開始編預算，科目是「戰備支援」，自2018年到2021年，共計4年，總金額約34億餘元。

騰雲機除了具備偵察功能外，中科院也有意研製電子干擾，未來騰雲機還可擴充其他任務功能。中科院稍早前曾對外發布影片，騰雲機可在後方加裝偵蒐天線與干擾設備，成為電戰機，在戰機之前，先飛抵敵區干擾敵方雷達，掩護我方戰機對敵人陣地實施炸射。

不過，有軍方人士打臉中科院表示，不管是電子干擾或是在無人機上掛彈，中科院都還有很長的路要走，10年內，不易做到。

中科院研製的騰雲機，與美軍現役的MQ-1（A）「掠奪者」無人機相似，不過，中科院研發技術尚無法達到「掠奪者」的自動起降，是由人員操作。

掛彈攻擊 10年內做不到

中科院曾經表示，大型無人機未來可視國家政策及各軍種單位任務需要，以各種衍生款，分別執行國土防衛、作戰攻擊、海岸巡防、環保資源等多功能用途使用。

(中國時報)