新聞透視－國防科技 豈能一步登天

友善列印
中國時報

為爭取大型無人機騰雲機的後續研發經費，中科院可說是「出盡花招」，一下變身電戰機，一下又可掛飛彈，目的無它，就是想要軍方給錢支持。

就以騰雲機掛飛彈一事，有段時間，中科院依這個想法做了個模型，到國外四處參展，從阿布達比防衛展到土耳其與巴黎航展，都看得到攤位；據說，中共科技人員終於忍不住了，有天到展場嗆聲，指這是模型；如果國際性國防刊物知道內情，是唬人的東西、是爭取預算的手段，中科院也就別混了。

或許，中科院也知道騰雲機掛彈，是不切實際的作秀，不能再吹了，最近不敢再宣傳；蔡英文總統這次宣布騰雲機即將量產，也只說它具偵蒐能力，未談可以裝飛彈攻擊或電子干擾等功能，算是已有所節制，非常務實。

並不是中科院做不出來性能優異的無人機，而是無人機並非中科院強項，得一切從頭開始，不能因為有了飛行載具就以為可以掛載飛彈，其中許多關鍵性技術，中科院目前並沒有獲得，研發案不是光用喊的就可以達成，若都以開空頭支票方式來宣傳，實非科研單位之福。

事實上，中科院要研發無人機掛彈，至少要10年，包括飛彈都要重新研發，現役的天劍根本不能掛。知道沒這麼簡單後，又想改掛火箭，但也要重頭研發。國防科技研發成果得一步一腳印，沒有一天就能點石成金這種事。

務實來看，騰雲號現還處於研發階段，性能可靠度都待驗證，至少還要好幾年才能正式量產服役，急也急不來；軍事採購建案可以省掉程序，用跳躍式的，但科技關鍵技術與系統整合，有一定研發程序要走，沒有捷徑可抄。

蔡政府為突顯國防自主的成績，在年終記者會搬出騰雲號與高教機模型，一左一右壓陣；然而，高教機從首飛到量產，還有很長一段時間，無人機也一樣。中科院究竟有幾分能耐，蔡總統應多方掌握，別盡信國防科技單位的話。

(中國時報)

台製騰雲無人機 4年後成軍！小英… 共軍無人機 可執行斬首行動

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。