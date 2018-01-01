新聞透視－國防科技 豈能一步登天

2018年01月01日 04:10 中國時報 呂昭隆

為爭取大型無人機騰雲機的後續研發經費，中科院可說是「出盡花招」，一下變身電戰機，一下又可掛飛彈，目的無它，就是想要軍方給錢支持。

就以騰雲機掛飛彈一事，有段時間，中科院依這個想法做了個模型，到國外四處參展，從阿布達比防衛展到土耳其與巴黎航展，都看得到攤位；據說，中共科技人員終於忍不住了，有天到展場嗆聲，指這是模型；如果國際性國防刊物知道內情，是唬人的東西、是爭取預算的手段，中科院也就別混了。

或許，中科院也知道騰雲機掛彈，是不切實際的作秀，不能再吹了，最近不敢再宣傳；蔡英文總統這次宣布騰雲機即將量產，也只說它具偵蒐能力，未談可以裝飛彈攻擊或電子干擾等功能，算是已有所節制，非常務實。

並不是中科院做不出來性能優異的無人機，而是無人機並非中科院強項，得一切從頭開始，不能因為有了飛行載具就以為可以掛載飛彈，其中許多關鍵性技術，中科院目前並沒有獲得，研發案不是光用喊的就可以達成，若都以開空頭支票方式來宣傳，實非科研單位之福。

事實上，中科院要研發無人機掛彈，至少要10年，包括飛彈都要重新研發，現役的天劍根本不能掛。知道沒這麼簡單後，又想改掛火箭，但也要重頭研發。國防科技研發成果得一步一腳印，沒有一天就能點石成金這種事。

務實來看，騰雲號現還處於研發階段，性能可靠度都待驗證，至少還要好幾年才能正式量產服役，急也急不來；軍事採購建案可以省掉程序，用跳躍式的，但科技關鍵技術與系統整合，有一定研發程序要走，沒有捷徑可抄。

蔡政府為突顯國防自主的成績，在年終記者會搬出騰雲號與高教機模型，一左一右壓陣；然而，高教機從首飛到量產，還有很長一段時間，無人機也一樣。中科院究竟有幾分能耐，蔡總統應多方掌握，別盡信國防科技單位的話。

(中國時報)