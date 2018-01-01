共軍無人機 可執行斬首行動

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中國時報
／台北報導

在共機多次繞台後，蔡英文總統去（2017）年12月21日視導空軍作戰指揮部，特別要求軍方「防範低空不明目標突襲」；軍方官員私下透露，蔡總統所言「低空不明目標」，指的就是共軍無人機。

軍方官員表示，目前尚未發現過中共無人機曾飛過海峽中線，但將來則不排除有這個可能性。

軍方官員說，共軍無人機性能雖然尚不及美軍，但是近年來研製快速，只要航程超過200公里的機型，就能對我產生威脅。

另位軍方官員說，共機多次繞台，未來還不致穿越我領空，但若派無人機執行相關任務，低空穿越時，雷達偵蒐不到，照幾張官邸照片，即所謂的斬首行動，或是點穴戰，就夠嚇人。

這位軍方人士說，無人機目標小，不容易被雷達發現，中共目前發展神速，可帶小型飛彈，另有精密紅外線攝影機，空中夜間偵照也十分清晰，我的確應注意各種安全措施的防範。據了解，我軍方的大型偵蒐雷達或許可以看得到無人機，但是無法辨識目標。

據透露，有關共軍無人機的攻擊，國軍無論是演習或兵推，各種情況都曾模擬過，由於無人機掛彈的攻擊不會像飛彈般，造成重大人員傷亡，因此經多次兵推認為，中共最可能派無人機執行的就是斬首行動，在確認目標在要攻擊的地點或建築物內，即做精準攻擊，此外，如攻擊中央山脈的電塔，造成全台大停電，或襲擊雷達站等，都有可能。

蔡英文總統在談到共機遠海長訓時，特別指示國軍持續加強聯合情監偵作業，嚴密監控海、空動態，精確掌握共軍可能行動，防範低空不明目標突襲，相關訊息也要適時揭露，讓國民安心。

(中國時報)

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