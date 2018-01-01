中科院花招盡出 險貽笑國際

2018年01月01日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

中科院於去年初舉行研發展示館開幕啟用典禮時，曾公開無人機研發成果，包括小型的無人機「紅雀」、中型無人機「銳鳶」均已成軍服役；其中，「銳鳶」已摔了數架，甚至有些維修裝備商源已消失，使用單位也從陸軍換到海軍，被譏已成「流浪機」。

至於大型的「騰雲機」，中科院曾在國際展中推出掛彈模型，但熟知無人機研發的軍方人士說，這種做法是在唬人，哪有只用一些概念性的構想做個模型，連實驗室裡都還沒有，就拿到國際陳展，這是自抬身價，某種角度說，也是欺騙手法，真是太大膽了。

這位軍方人士說，蔡政府上任後力推國防自主，中科院配合政策與績效，才會搞出騰雲機掛彈的花招，明明還要10年才研製得出的武器，卻已吹得好像隨時可以量產成軍。不過，這位軍方人士說，中科院換新院長後，作風已較務實，已經把騰雲號掛飛彈的模型，改成外掛醫療或救援物質。

中科院官員去年初曾對外表示，騰雲機可搭配中科院自行研發的電子偵蒐與干擾系統，已具備空中電子偵蒐及干擾等作戰功能，在偵蒐到敵方雷達或是飛彈陣地時，即可發出干擾波破壞敵方雷達及飛彈陣地。

但中科院官員私下表示，騰雲無人機的未來，仍然是可以期待的，因為它是模仿美國MQ-1掠奪者（Predator）及美軍現役的MQ-9死神（Reaper）無人攻擊偵察機，經過研發，將來可在機腹掛載AGM-114地獄火飛彈，攻擊敵人戰車，或是在機翼下方掛載二枚天劍一型空對空飛彈或是刺針飛彈，攻擊敵人戰機或是直升機等飛行器，甚至提升騰雲的酬載能力，掛載中科院研發生產的萬劍彈，可在戰時破壞大陸沿岸機場，可是要能達到這個能力，應該是在十年之後了。

(中國時報)