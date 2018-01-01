翔龍媲美全球鷹 陸美分庭抗禮

2018年01月01日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

隨著近年來大陸經濟實力與電子信息技術的騰飛，大陸無人機技術躍居全球前列。2009年大陸國慶閱兵時，無人機方隊首度亮相，向全世界展現無人機實力；港媒曾披露，大陸首支無人機部隊2011年成形，成員皆為精英飛行員。此外，號稱媲美美國「全球鷹」的翔龍無人機於2017年中印邊界對峙期間，被拍到現身當地機場。

據大陸新華社「科普中國」報導稱，大陸無人機研製始於1960年代中後期，技術完全靠自己經驗累積，而且期間研發多次被迫中止。直到近年來大陸經濟快速發展、電子資訊技術全面提高，再加上航空工業介入，才取得真正實質性的進步，並具備與美國分庭抗禮的能力。

目前大陸公開披露的現役無人機，主要是攻擊-1（翼龍1）中型長航時無人機、BZK-005長航遠程無人機以及JWP02型（ASN-206）中程通用無人機。這三種全天候無人機曾組成無人機方隊，在2009年大陸國慶閱兵首度公開亮相，並在2015年九三大閱兵再次亮相。

攻擊-1無人機是中低空、長航時察打一體無人機，發現目標馬上就可以對目標進行攻擊。JWP02型（ASN-206）中程通用無人機，則主要用於戰場戰術偵查，與前者一起構成大陸戰術無人偵察機主力。

BZK-005無人機則是一種具有隱身能力的中高空遠程無人偵察機系統飛行器，陸媒曾報導該機在東海進行巡飛任務。2013年9月9日，日本防衛省就曾表示疑似是BZK-005無人機進入了東海上空的日本防空識別區。

而號稱中國版的「全球鷹」─翔龍無人機也已量產列裝，翔龍是戰略級的高空長航時無人偵察機，主要用於高空戰略監視偵察，有效飛行距離7000公里，可以在2000公里外，以1萬8000公尺的高度，連續進行空中監視10小時。在2017年中印邊界對峙事件期間，3架翔龍曾現身日喀則機場。

近年大陸無人機部隊不斷成形，香港文匯報曾報導稱，2011年春，大陸首支無人機部隊在南京軍區空軍某指揮所組建，該部隊裝備「翼龍」無人機，由飛行時間超過3000小時的精英飛行員組成。成軍以來，部隊駐地輾轉浙江、山東、新疆等。

(中國時報)