旺視界》e時救弊 社企新推手！唐鳳：用負能量發電

2018年01月01日 04:10 中國時報 謝錦芳 ） （執筆：

唐鳳

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唐鳳小檔案

行政院政務委員唐鳳去年10月起進駐位於台北市空總舊址的社會創新實驗中心，為參與社會企業的朋友解決疑難雜症。她指出，「這個社會充滿負能量，又缺電，何不利用負能量發電？」

唐鳳在網路世界馳騁多年，入閣成為台灣首位數位政委，主管開放政府、社會企業。她把自己定位為「公僕的公僕」，要運用數位科技輔助公務體系解決問題，強化政府部門與公民科技、公共社群的對話與合作。她提到，自己受到全球資訊網(WWW)發明者柏納茲-李(Tim Berners-Lee)很大的啟發，「負能量發電」就是向他學的。

最愛戴著VR裝置神遊

近年台灣的社企蓬勃發展，今年5月第一屆社會企業亞太年會將在台中舉行，打造台灣成為亞太社企合作、協作的樞紐，希望企業界共襄盛舉。最愛戴著VR裝置（見上圖，陳信翰攝）神遊外太空的唐鳳，回到人間，每周三定期進駐社創中心，成為社創新推手。以下是唐鳳接受《中國時報》專訪內容摘要。

問：社會創新實驗中心運作迄今兩個月，符合你的預期嗎？

答：我們採取的是需求導向，應該問大家的感受。空總創新基地隸屬文化部，社創中心開幕前，曾經舉行5場諮詢會議，徵詢社企朋友們的需求，設置廚房、3D列印機、懶骨頭等，讓大家很感動。我每周三上午10時起在這裡，中央11個部會代表也在這裡，為大家解決問題。

為深入了解各地社企需求，每雙周二我會分別到行政院在台中、嘉義、高雄、花蓮等地的辦公室，與社企朋友面對面，中央11個部會代表則在台北以視訊方式，共同為社企朋友解決問題。這套視訊會議系統以前主要是院長向大家拜年時專用，以前是單向的，現在是雙向溝通，真正落實行動內閣、零時差。

巡迴下鄉重雙向溝通

問：兩個月來巡迴全台社企聚落，發現那些問題？

答：首先是資訊落差，許多中南部的社企朋友反應，中央修法的資訊，他們半年或1年後才知道，這樣不公平，會錯失許多機會。因此我決定每雙周二巡迴下鄉，實際探訪各地的社企，希望有效縮短城鄉差距與資訊落差。

兩個月來已進行8場，社企朋友提出的問題，各部會的回應，我們按字管考，製作完整政策履歷，定期上網公布，民眾可以隨時查詢。

以《公司法》修正案為例，現行《公司法》第一條規定，公司以營利為目的，這對許多社會企業形成阻礙，因此修正案改為，公司得採行增進公共利益之行為，以善盡其社會責任。這項公共利益可以是環境或社會價值。其次，社會企業的公司章程得揭露，採自願性質，如此可形成同儕壓力。

問：這次《公司法》修正對社企發展很重要，預期何時完成修法？

答：《公司法》修正案送到立法院之後，就看立法院的進度。在討論過程中，我們經過六次的意見徵集，採用協作會議，讓各個利害關係人參與，制定政策可行評估表，做成政策履歷，大部分爭議都處理了。

問：大企業對社會企業可幫什麼忙？

答：許多社會創意只有在小團隊裡出現，例如天賦城市社企團隊，針對坐輪椅街賣者進行全能改造，可幫忙手機充電、LED廣告輪播、銷售公平貿易產品，翻轉大家對街賣者的弱勢印象，台新銀行最近捐助第一台車，這是大企業與社會企業合作的案例。

問：許多年輕人想參與社企，你有何建議？

答：社企是敲門磚，年輕人要先找到自己的志趣，好比打開社企百寶盒，裡面有許多不同主題的社企，可先選定自己關心的主題，不一定要自己創業，也可以參與現有的社企，成為社企生態系的一員。

帶動公務員勇於創新

問：《勞基法》一例一休吵得很凶，可否採用協作會議方式討論？

答：尊重你的意見。（笑）我們成立公共數位創新空間（PDIS）小組，兩天共識營討論結果，有三大主要任務，包括建立政府與民間互信，讓公務員作業流程更輕鬆，培養關心公共議題並有參與公共事務能力之公民社會。我們要幫助公務員勇於創新，很多事不必等政府，民眾可嘗試自己解決。

目前每個部會都設置開放政府聯絡人（PO），我們將焦點討論法（ORID）技術轉移整廠輸出給各部會聯絡人。例如，有納稅人抱怨報稅軟體難用到爆，財政部開放政府聯絡人主動積極邀請那些抱怨者共同來討論如何改善，通常吵最凶的人可能最專業，財政部開辦5場工作坊，以服務設計的方式改善報稅軟體，今年起民眾會發現，報稅軟體變好用了。這就是負能量發電的例子。「這個社會充滿負能量，又缺電，何不利用負能量發電呢？」

(中國時報)