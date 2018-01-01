旺視界》全球影響力簽證 吸引優秀人才

2018年01月01日 04:10 中國時報 謝錦芳 ） （執筆：

政委唐鳳去年9月出席歐洲商會臉書直播討論會，就政府數位化計畫與未來方向等議題與網友交換意見。（本報資料照片）

為吸引具社會影響力的優秀跨國人才，紐西蘭政府首創全球影響力簽證（Global Impact Visa），發給國際上具開創性的創業家、發明家以協助紐西蘭打造創新為基礎的新創團隊。數位政委唐鳳去年9月率團赴紐西蘭參加社會企業世界論壇（SEWF），她認為，紐西蘭這項作法非常有創意，將社會創新結合移民政策，可以引進真正具社會影響力的國際人才，值得學習。

去年9月，唐鳳率領台灣的社會企業、政府部會代表近50人赴紐西蘭參加社會企業世界論壇（SEWF）。

唐鳳指出，台灣的代表團規模最大，而且遍布各個領域，讓與會人士印象深刻。

在社會企業世界論壇中，唐鳳主持一場討論，與會者提到「全球影響力簽證」，這是紐西蘭政府與Edmund Hillary Fellowship （EHF）的合作計畫，主要吸引全球具社會影響力的創業家、發明家與創新團隊到紐西蘭，獲頒這項簽證者，還可獲得一筆獎金，用於實踐相關計畫。這項創新的移民政策有助於提升紐西蘭的國際形象。

唐鳳指出，去年紐西蘭頒發全球影響力簽證給一位法律人士，此人為紐西蘭建立一項新制度，允許一條河流擁有法定人權，在董事會擁有席次，可以主張權利義務，可以享有分紅，當河流受到汙染時，可以否決相關議案。這項創新制度協助毛利人維護傳統價值，同時也衝擊各界對公司治理的想像。

外界好奇，河流怎麼可能擁有法定人權？不過，紐西蘭做到了。紐西蘭國會去年3月通過一項法案，允許該國第三長的河流--旺何努伊河，擁有法定人權，創下世界首例。

唐鳳指出，紐西蘭頒發全球影響力簽證主要來自一個倡議社會企業的組織Akina Foundation，這項作法可吸引國際上具社會影響力的人才，這類人才若想對一個地方產生正向影響力，他們會長期待下來，相當值得台灣參考。

(中國時報)