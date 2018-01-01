旺視界》採訪側記－駭進體制內 換位置沒換腦袋

2018年01月01日 04:10 中國時報 謝錦芳

天才駭客唐鳳入閣成為最年輕的政委，由於從小自學、網路創業、跨性別的經驗，一舉一動均受媒體關注，上任一年多來，接受國際媒體專訪的次數甚至比國內媒體還多。

唐鳳小學讀過6所，國一之後在家自學，16歲開始創業，33歲從矽谷退休。時下許多年輕人抱怨國內低薪困境，有些人選擇出走；對唐鳳而言，只要有特殊專長，網路無國界，遠距上班反而更有彈性。先前她在Apple公司擔任顧問時，同時受聘於3家公司，月薪逾60萬；入閣之後，月薪驟降至3分之1以下，損失不小。

唐鳳入閣時，人事資料表格的性別欄寫「無」，她曾表示有在一起10年以上的伴侶，不過，「也想做女人」。

從小自學歷程，使唐鳳有異於常人的獨立思考力。原本在「零時政府」進行體制外改革，如今從體制外走進體制內，是否有任何改變，她笑說，「我換位置，完全沒換腦袋。」

入閣之前，唐鳳曾提出遠距上班的要求，不希望一直被關在台北的行政院裡面，當時引發爭議，根據《中國時報》民調，有4成受訪者支持，有2成7的受訪者反對。施行一年多來，大家逐漸接受這樣的工作模式，算是一種突破，顛覆了公務員必須在公務機關裡辦公的想法。

擔任數位政委以來，唐鳳希望運用數位科技輔助公部門，落實開放政府的理想。過去一年來，她幾乎每個月都受邀到大專院校演講，如果抽不出時間，也會透過預錄方式，以分身出現，深受同學們的歡迎。

唐鳳IQ高，EQ也高，說話速度超快，展現超高自信，也非常有耐心，善於傾聽，樂於與人分享。數月前，一位中山國小學生寫信給當時的行政院長林全，拜託他邀請唐鳳到校演講，後來唐鳳特別到中山國小演講，讓孩子們充滿驚喜。

橫空出世的唐鳳，正以最先進的數位科技，透過本尊或分身，培養社會創新生力軍，為台灣進行民主扎根。

(中國時報)