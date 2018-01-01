最髒跨年夜 元旦迎來霾怨

2018年01月01日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

2017最後一天，北台灣紅色警戒，入秋後最強一波空汙襲來，導致大台北一片「霧茫茫」，但民眾仍不減跨年興致。圖為101附近民眾特別裝扮準備跨年。（鄧博仁攝）

昨跨年夜遇上3年來最嚴重的一次境外汙染物襲台，全台9成測站空品不佳，更有超過半數測站測得對所有族群不健康的「紅害等級」，幾乎整個西台灣全陷紅害當中。環保署長李應元表示，已經連續3年都有這個霾害的新年禮物，很遺憾！

空氣好糟 中午才會趨緩

環保署預估，此波境外汙染影響將到今天中午才會趨緩，民眾外出應戴口罩做好防護。

環保署表示，此波境外汙染物是從中國大陸河北、北京一帶持續累積，再經由冷氣團經過上海往南傳，進而影響到台灣，台灣最北的空氣品質測站是富貴角，是大陸汙染物來台的第一站，其PM2.5小時濃度一度達到130微克，平時該站測值多在20微克以下。

空氣汙染物也由北往南、由沿海往內陸傳送，內陸地區PM2.5小時濃度至少都有70至80微克，沿海地區則達到100微克，幾乎整個台灣西半部和離島金門、馬祖都達到紅害等級，外島澎湖則是對敏感族群不健康的橘色警戒。

環保署指出，環保署連續3年都針對跨年夜境外汙染影響進行觀測，其實每年跨年夜都有境外汙染物移入，不過今年跨年夜是境外汙染物影響最大的一次，整體影響恐怕會到今日中午過後才會趨緩。

保護自己 戶外別待太久

台電則表示，昨日備轉容量率尚有12％，有相當盈餘可降載減排，包括協和電廠、台中電廠、興達電廠都配合降載，昨日至下午5時總降載量是4570MW，換算約中火8.3部機組發電量，今日凌晨至中午之前預計可降4620MW，換算約中火8.4部機組發電量，此數字也是台電有史以來祭出的最大降載量。

環保署長李應元表示，目前上海仍有嚴重的汙染物，依照台灣空氣品質指標是最嚴重的赭紅色等級，希望未來風向改吹東風，使汙染物往轉往沖繩而去，不要再影響台灣，在空汙影響期間，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，減少交通排放，元旦若有參與健走，若原訂走6公里，可減為2公里就好，避免在戶外暴露過久。

空汙防制 研議投入365億

另一方面，對於環團也屢次質疑，每當台灣空汙是受境外汙染物影響時，環保署就大肆對外宣揚防制作為，但空汙源主要是境內時，環保署卻悄無聲息。

對此，李應元回應，去年他上任不久就針對國內固定汙染源在冬季的排放加收空汙費，也研議投入新台幣365億元執行空氣汙染防制行動方案，這都不是因為為了境外汙染才提出的措施，認為環團說法對他不公平。

(中國時報)