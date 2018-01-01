瘋煙火增汙染 環團批「早該取消」

2018年01月01日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

此次空汙適逢跨年夜，蜂擁至市區觀看表演的車輛也是重大空汙排放源，環團批，境外汙染早可預測，跨年晚會理應取消，暫停施放煙火，減少排放更多汙染物，也減少民眾暴露於空汙之中；未來境內汙染引發紅害時，環保署應常態開設中央防制中心，才能找出空汙來源對症下藥。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，過去環團總是呼籲，防範空汙應該要達到防颱的層級，拉高到中央來應變，此次環保署至少算是正面回應了環團訴求，首度開設中央防制中心，但昨日空汙屬境外汙染，前陣子台灣各地都有局部地區爆發紅害，就不見中央政府大動作介入，政府只等境外汙染才出來面對的做法有誤，要求中央防制中心的開設應常態化，就算是局部空汙，也要找出原因。

葉光芃指出，先前環團在反空汙大遊行中也訴求，政府應對外公布各縣市的前30大排放汙染源，如此一來，當空氣品質異常惡化時，外界才能檢視來源為何，以及汙染源是否有改善，一定要知道原因，才能診斷下處方，事後也才能檢討空汙防制方案究竟有沒效。

另一方面，環保署也統計，去年台北、台中、台南、花蓮、澎湖、基隆、彰化、南投、嘉義、屏東等10個縣市跨年活動的二氧化碳排放量，約有1288噸之多，相當是3座大安森林公園1年能吸附的碳量，值得注意的是，施放煙火只占排碳量5％，民眾前往參加活動的交通工具才是主因，排碳量占了90％。今年雖然不少縣市為了防範空汙取消煙火橋段，但台北和基隆仍決定照放煙火。

看守台灣協會祕書長謝和霖表示，跨年活動的重要性絕對不會大於民眾的健康，不僅從各地蜂擁到市區參與跨年活動的交通運輸是重大的排放來源，現場民眾更直接暴露於空汙之中，會吸入更多汙染物，此次跨年夜空汙嚴重，是事前就能預測到的事情，地方政府理應考量到情況特殊，暫停施放煙火，甚至取消晚會活動，但地方政府多決定照辦，非常可惜。

(中國時報)