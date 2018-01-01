躲空汙不出門 北捷運量少7萬

2018年01月01日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北101附近的市府舞台前，擠滿跨年的民眾。（鄧博仁攝）

迎接2018年，台北市政府前廣場昨舉辦「台北最High新年城」跨年晚會，儘管氣溫低，空氣品質不佳，雖吸引數十萬人到場同歡，但捷運全線運量下滑，顯見許多民眾為避空汙，選擇不出門。

台北市環保局昨發出空汙警示，恐達到紅色警戒，台北101大樓一片灰濛濛，跨年晚會仍吸引不少人聚集，附近超商備足口罩銷售，讓參加跨年的民眾抗空汙，有民眾戴上口罩跨年，但抱怨「空氣差的像走在毒氣室」。

台北捷運公司統計到晚間10點，市府周邊4站運量27.6萬人次，較去年同期多出近2萬人次，不過全線運量194.8萬人次比去年202萬人次下滑。參加跨年晚會的民眾林小姐說，傍晚搭乘捷運前往市府，有人潮，但不至於寸步難行，可能因為3天連假，很多人出國或回中南部，加上天冷、空氣又髒，很多人窩在家裡看電視，比起往年擠到快窒息，今年跨年看表演滿輕鬆的。

跨年人潮多，北市府昨晚7點起實施3階段交通管制，北捷42小時不收班，從跨年當天早上6點持續營運到1月2日凌晨12點。為紓解大量人流，昨傍晚5點起，板南線和淡水信義線縮短班距，每2到3分鐘就發車，部分列車在巿府站及台北101／世貿站過站不停，民眾反映進場時還算順暢。

北捷統計至晚間10點，北市府周邊包括市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站、象山站等4站，運量共27.6萬人次，較去年同期25.2萬人次多，不過捷運全線總運量約194.8萬人次，較去年同期202萬人次少了7.2萬人次。

北捷站務處長楊秦恒表示，2018跨年是周日，去年跨年是周六，依平時運量來看，周日平均運量本來就比周六少，以市府周邊主要車站人潮推估，前往跨年晚會的民眾並未減少，今年服務和行車狀況一切正常。

(中國時報)