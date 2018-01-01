一級戰區超商 口罩銷量翻倍

2018年01月01日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

民眾瘋跨年，台北101施放煙火秒數為歷年最長紀錄，吸引大批民眾朝聖，區內超商隨著時間入夜，人潮越洶湧，加上冷氣團報到，熱呼呼的咖啡、茶葉蛋、關東煮等商品買氣狂飆。更特別的是，據全家便利商店指出，由於跨年夜空汙嚴重，口罩可減少霧霾傷害又能保暖，銷量幾乎較平日翻倍。

統一超商粗估跨年全日全台city cafe狂銷量逾165萬杯，相當每秒賣出逾19杯，關東煮僅信義計畫區一級戰區22家店便賣出1.65萬個，約每分鐘賣出逾11個。

為了看101煙火，昨日從近11時開始，民眾便攜老扶幼、三五好友湧進信義計畫區，到了晚間7、8時人潮更明顯增多，因應跨年龐大人潮湧入，許多超商一早就把玻璃門全拆了。

統一超商位於信義計畫區客運轉運站的市捷門市，晚間結帳櫃台雖由上午的2處增加到4處，補貨工作人員倍增，排隊人龍仍拉得老長。統一超商公共事業部長林立莉指出，因應較平日暴增的銷量，統一超在信義計畫區準備3.5噸的物流車，作一個臨時性的倉庫，甚至有4台物流車會機動性的在旁邊，哪一家門市缺貨，就即時補貨。

緊近101的全家便利商建鑫店為了應付暴增的買氣，人員與備貨量較平日增加10倍，同時設立飲料、酒類等多個臨時攤位。全家便利商店人員指出，北市最鄰近跨年現場的店舖業績成長5-6倍，其中Let’s cafe、關東煮、夯蕃薯、熱狗、包子都有5-10倍的銷售成長；餅乾零食銷售為平日的5倍以上，相關茶飲料、水等銷售累計達700箱以上，若含酒在內，銷售更是突破千箱。

(中國時報)