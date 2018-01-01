基本工資 今起調漲為2.2萬

元旦重要新制整理

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中國時報
／台北報導

迎接2018年，諸多新制今天上路。基本工資今起從2萬1009元調漲為2萬2000元，打工族時薪從133元調整至140元；由於薪資調漲，健保投保級距也連動，約300萬人每月保費將增2至56元；此外，1歲以上幼兒可免費打A肝疫苗，為下一代健康提供多一項保障。

打工時薪 調至140元

而為了降低塑膠對環境的汙染，環保署今起擴大限制塑膠袋使用範圍，新增藥局、醫療器材行、3C設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店及西點麵包店等7大類管制對象，民眾買麵包、藥品或文具不能再索取免費塑膠袋。

環保署淘汰二行程機車的補助金由1500元降為1000元（明年剩500元）。若淘汰二行程機車並新購電動二輪車，則補助4000至6000元，但如僅新購電動二輪車，則補助1500至3500元。

A肝疫苗 列常規接種

醫藥部分，今天起將A肝疫苗列為幼兒常規接種疫苗，對象為2017年1月1日（含）後出生幼兒。國人在海外自墊醫療費用核退上限，則由原依「特約醫學中心」平均費用，改為國內「特約醫院及診所」的平均費用；估計門診每次核退將降低1136元，急診每次減1224元，住院每日減2240元。

交通新制包括，台鐵旅客進站乘車前發現營運中斷或列車已誤點逾30分鐘，可選擇免手續費退票；使用月台票、月台證進月台，停留時間從3小時縮短為1小時；路口若遇緊急車輛例如救護車，同向車道應靠右避讓，其餘方向車輛應減速暫停，不得搶快進入路口，違者可處3600元罰鍰並吊銷駕照。

(中國時報)

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