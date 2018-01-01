樂園迎新年 門票殺到399

六福村的耶誕老公公即將飛回北極，要把握最後跨年元旦連假見面機會合影留念。 （六福村提供）

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中國時報
邱立雅、／綜合報導

迎接2018年，國內大型主題遊樂園紛紛推出入園優惠，新竹六福村規畫生日優惠入園，民眾出生年月日只要有1、0、7，就能半價入園。九族文化村650優惠入園到1月15日，劍湖山世界則有「1+1對對碰」，民眾有機會用399超低價買到門票。

六福村主題遊樂園2017年12月30日至2018年1月1日的元旦假期推出生日優惠，民國出生年月日含數字1、0、7任一碼，於六福村現場購票，出示本人身分證，即可享原價999元的門票半價499元優惠。

另外榮獲網友推薦的最美耶誕打卡景點「六福村夢幻白雪耶誕村」，元旦為活動最後1天，耶誕老公公將要飛回北極，要把握最後元旦機會，體驗期間限定的夢幻飄雪大遊行、耶誕老公公見面會等精彩活動，讓民眾在元旦連假延續冬季佳節的美好想像，也讓大家帶著滿滿的歡樂迎接新的一年。

日月潭九族文化村，2017年12月29日推出22台透明水晶車廂加入營運。園區經理黃瑞奇表示，為迎接新年，即日起到1月15日，入園門票優惠價只要650元，算是透明水晶纜車的見面禮。該園區共有86台纜車，視野遼闊、可俯瞰日月潭全景。

除650元入園價，日纜另辦轉貼、打卡、標記活動，只要在纜車開幕優惠期間轉貼或拍照打卡，標記「#日月潭纜車透明水晶纜車」、「#SML crystal cabin」、「#透明纜車」、「#水晶纜車」、「#透明飛行」等關鍵字就可參加抽獎。

劍湖山世界2017年12月30日到2018年1月1日元旦3天連假，園方推出「1+1對對碰」優惠，只要符合身分證字號與國曆生日均有「1」的民眾，可享有399元門票的好康優惠。

此外，凡在3天連假期間購票，再送內含11種迎賓好禮，總價值超過1111元的「享樂券」，適用劍湖山世界主題樂園、王子大飯店，讓民眾拿好禮瘋玩2018跨年。

(中國時報)

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