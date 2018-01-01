收假囉 北上再現車潮

元旦連續假期首日，國道中午前出現一波返鄉、出遊車潮；今天是收假日，預料也會塞車。（高公局提供）

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中國時報
／台北報導

元旦連假今天結束，高速公路局交通管理組科長姜宇峰表示，預估從下午2點起國道1號中山高、國道3號、國道5號北上路段都可能出現塞車的狀況，可能要到晚上8點才會排除，請民眾耐心駕駛。建議可改走縣市替代道路，設法閃過地雷路段，或許能提早返家。

姜宇峰說，和一般民俗節慶假期相比，元旦連假車潮並不算特別多。只不過返鄉加上出遊，如到東部、中南部參加跨年、迎曙光活動的民眾仍然不少，也大都會在今天北返；所以上午中山高、國道3號實施高乘載管制，車流量雖大應不致塞到太離譜。下午管制解除，預估大量車潮湧進各路段，就會造成塞車。

高公局預估塞車路段有：國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至豐原及新竹系統至湖口。國3北上龍潭至鶯歌系統，以及國5北上頭城至坪林等路段。實施的交通疏導措施包括：單一費率、差別費率、開放路肩與高乘載管制。亦即9-12時國1嘉義系統至后里、9-12時國3水上系統至大甲、15-20時國5蘇澳至頭城各交流道北上入口匝道，均屬高乘載管制時段，請民眾留意。

高公局提醒，假日車流量大，途中難免會遇到走走停停的情形，如在順暢時察覺前方有遲滯或回堵時，要開啟警示燈，提醒後方駕駛人注意，以免追撞。

省道交通方面，塞車路段通常集中在各遊樂區周圍。公路總局表示，易發生壅塞的風景區路段均有規畫替代路線，重要路口也設置CMS發布路況資訊，並且彈性調整號誌時制，以及連鎖、機動調撥車道。此外亦協調觀光主管單位及地方警力規畫臨時停車場、加強違規取締，請民眾多利用省道即時交通資訊，才能避開塞車路段，平安回家。

(中國時報)

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