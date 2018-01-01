CAS標章明年退場 業者反彈

圖為農委會藉由農產品展的機會，向參觀民眾宣導、介紹台灣有機農產品等認證標章。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

農委會2020年要把4章1Q整合成「有機標章」，以及安全用藥，殘留量也符合標準的「TGAP台灣優良農產品標章」。但農產加工業者憂心，TGAP規範主要針對生鮮農產，缺乏對加工產品的規範標準，恐成把關漏洞，呼籲保留CAS標章，區分非生鮮及加工產品。

農委會現行共推出4種標章制度，包括CAS台灣優良農產品標章、吉園圃、產銷履歷及有機標章，由於各標章的保障不一，消費者易混淆，農委會要在2020年把CAS、吉園圃、產銷履歷整合成TGAP台灣優良農產品，與「有機農產品」並存，成為農產2大標章，CAS標章預計在2019年底退場。

CAS台灣優良農產品發展協會副執行長楊聰賢表示，推動一個標章且獲得消費大眾的認同是有難度的，需要產官學及業界長時間共同努力，CAS自1989上路至今已將近30年，協會平均每5年會調查一次消費者的認知度，目前至少都有8成以上的消費者認知與信賴，此成就相當不易，不應說廢就廢。

楊聰賢指出，產銷履歷著重在生鮮農產品的生產過程及用藥安全，CAS標章驗證著重在農產加工食品的衛生安全及品質，例如很多業者會在熱狗內添加澱粉來增重，但卻會讓口感偏粉，因此CAS要求澱粉上限不能超過6％。肉鬆、魚鬆有人會拿豆粉取代肉品成分，CAS也對肉鬆魚鬆的肉品成分訂有規範保障品質。

楊聰賢表示，目前業者們的意願多是希望CAS能繼續留用，若政府堅持要讓CAS退場，業者們也考慮由民間承擔起CAS標章管理，與TGAP共存。

文化大學畜產系教授王淑音指出，標章整合雖有好處，可避免標章過多混淆消費者，也避免浪費人力各自為政，生鮮蔬果肉品以及農產加工品兩者所需的認證規範確實不同，政府整合應針對不同類型的產品設置細部規範等配套，不能整合成單一標章後就什麼都不管了。

(中國時報)

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