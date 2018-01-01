新聞透視－食安把關 須更細更到位

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中國時報

加工產品和生鮮產品的安全訴求不同，歸在同一標章恐讓消費者更憂心是否有做到專業把關，加上產品都貼同款標章，只要有一小類產品發生食安問題，恐讓消費者失去對其他標章產品的信任，標章整合應依產品類型量身打造管理措施，建立消費者信任。

最著名的例子就如同擁有25年歷史的食品GMP微笑標章，旗下產品因接連出現塑化劑、餿水油等食安風暴而破功，引發消費者嚴重質疑，逼不得已只好在2015年「砍掉重練」，由經濟部工業局移轉給民間「台灣優良食品發展協會」經營，轉型成TQF標章重新打造形象。因此，若認證標章能依照產品類別並存，不僅能對產品規範更細更到位，也能避免一竿子打翻一船人的風險。

借鏡國際，日本設有「JAS」標章制度，同樣都以JAS為名，但針對有機農產、產銷履歷農產、加工品、低溫流通的盒裝即食品等，都各自設有把關標準，標章樣式方面也用不同的顏色及樣式進行區分，不僅可避免消費者相互混淆，也達到標章一體化的效果。

至於歐美方面，政府就是扮演基礎平台，確保食售農產品及加工品都是安全的，其餘的就交由各業者自己打造品牌，向消費者說明品牌如何把關衛生安全。當一項品牌出包，不會禍及其他業者，市場也因把關機制嚴謹，有不同價位的產品，進行市場區隔，避免劣幣驅逐良幣。

(中國時報)

CAS標章明年退場 業者反彈

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