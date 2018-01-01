2018保單拚升息 保費高折扣

2018年01月01日 04:10 中國時報 彭禎伶 ／台北報導 ／台北報導

2018年第一個月，國內主要壽險公司大動作展現實力，國泰人壽推出純保障型終身壽險，新台幣保單預定利率2.5％（一般為2％）、美元保單3.25％（市場為2.5％），保費最多便宜20％以上；富邦人壽則全面調高美元利變壽險宣告利率，拉升幅度為2～13個基本點（1基本點是0.01個百分點）。在保費相對便宜下，女性保戶的年繳保費約可便宜1萬元，男性保戶則可省下6000元左右。

美元保單利率逾3％

台灣人壽則推出二張響應金管會政策的純保障型終身壽險，新台幣保單預定利率2.5％，美元保單部分則為3％，都比現行市場同類終身壽險便宜約10％以上。台壽指出，若加上轉帳及高保額折扣3％後，美元保單又會比自家同款新台幣保單便宜14％左右，估計會創造新的銷售話題。

此外，台壽也將拉高其網路利變年金宣告利率，由2.68％拉高到2.74％，比富邦人壽的2.73％略高，也是目前市場網路利變年金宣告最高者，正面挑戰網路保單刷卡王富邦人壽的意思濃厚。

去年底，金管會宣布2018年壽險保單責任準備金利率維持和2017年相同水準，即新台幣保單最高2％，美元保單及人民幣保單最高2.5％，澳幣保單則是3.2％、歐元為1.5％。

但為鼓勵各公司銷售純保障保單，提高國人保障，今（2018）年1月1日起銷售不含生存保險金、滿期保險金及95歲之前祝壽險的純死亡保障保單、癌險及保障期間30年以內的健康險，責準利率都可再加1碼（即0.25個百分點）。

純保障保單一大亮點

國壽本月即推出鑫福終身壽險及超經典101美元終身壽險，適用金管會的純保障標準，且祭出轉帳、彙繳件（即團體投保）、高保額最高折扣6.5％，加上原有保費即比2017年同類保單便宜17％，因此某些年齡層保戶最高享有20％以上保費折扣。

例如35歲男性20年繳費保額100萬元，2017年每年保費約3萬6000元，2018年降到只要約3萬元，女性更便宜，一年保費只要2萬6000元；美元的這款保單又可望比新台幣保單要再便宜近2成。

富邦人壽則是宣布全面調高美元利變壽險的宣告利率，分期繳的一律提高2個基本點，最高宣告利率約可拉到3.66％，躉繳則拉高5個基本點，最高可拉到3.83％，也有二年期繳費美元利變壽險宣告利率由3.4％拉高到3.53％，提高13個基本點。

宣告利率可望全調高

富邦人壽表示，本月會再推出美元及新台幣各一張純保障型保單；南山人壽也正在規畫中，且各家都在觀望對手的動向，2018年元月開始，壽險市場就已硝煙四起。

(中國時報)