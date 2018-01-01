壽險吸金 新契約上看1.3兆元

2018年01月01日 04:10 中國時報 彭禎伶 ／台北報導 ／台北報導

壽險業成「吸金」產業。根據國內六大壽險公司預估，2018年壽險新契約保費可望比2017年好，甚至可再成長5％以上，全年新契約保費估計在1.2～1.3兆元；2018年最被看好的「當紅炸子雞」保單，則是美元利變壽險與投資型保單。

原本業界預估2017年因利率一直在谷底，可能有新契約保費「懸崖」，即新契約保費可能比2016年衰退10～20％以上，但因新台幣升值及全球資本市場牛市助攻，美元利變壽險及投資型保單大賣，2017年前11月新契約保費1兆1,456億元，比2016年同期成長0.04％。

保險業者指出，2016年12月時因為有保單停售效應，因此單月衝出1,254億元，全年新契約保費1.27兆元創下新高，2017年全年估計應有1.25兆元以上水準，即全年最多僅較2016年衰退1～2％。

面對2018年，壽險業者更有信心，因為今年保單責任準備金利率與2017年一樣，保戶已適應低利率，加上新台幣兌美元匯率已見2字頭，美元利變壽險仍將持續走紅，2017年約銷售新台幣3,500～4,000億元，在各家公司今年可能都會調高美元宣告利率下，壽險公司預估美元利變壽險還會再成長5％左右。

在美元利變壽險帶動下，保守型客戶也仍傾向錢放保單來追求中長期穩定且較高的利率，因此六大壽險公司預估，今年利變壽險仍是銷售量最大的商品，估計仍會占新契約保費約45～50％，即全年至少有5,500～6,500億元的新契約保費。

各家壽險公司都看好2018年資本市場，也預估今年投資型保單將比2017年更熱，2017年國泰人壽約銷售1,500億元的投資型保單，保費收入及近4成的市占率，都是市場第一名，被市場認為「贏了面子又顧了裡子」。

業者統計，2017年前11月全市場投資型保單新契約保費約3,610億元，全年應有4,000億元左右水準，占新契約保費32％左右。

(中國時報)