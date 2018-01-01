電動車AI物聯網 多頭3大馬車

電動車仍是2018投資焦點，圖為美國電動車廠Tesla在台的旗艦店展示Model S。 （本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

長達7年全球股市大多頭，是由科技股所引領的浪潮，以目前各研究部門對2018年台股高點預測，普遍落在1萬1500點；法人看好國內外資金寄望新科技應用而持續布局台股，以「人工智慧（AI）、電動車、物聯網」三大概念續航今年多頭。

綜觀15家國內外券商給今年台股的高點合理價位，包含台新、群益、統一與國票的最高點在1萬2000點，接著是第一金1萬1800點、日盛1萬1700點，元大、富邦、兆豐、永豐、華南等則為1萬1500點，瑞銀1萬1350點、瑞信1萬1200點、凱基與摩根士丹利則給1萬1000點。

最多指數高點普遍落在1萬1500點，代表最大漲幅可望達8％，不過，這比起2017全年上漲15％來的較少。第一金投顧董事長陳奕光表示，指數漲幅雖不大，但上市櫃獲利增溫、全球經濟成長、國際資金熱絡，從美元指數的不漲反跌，即可嗅出市場氛圍，資金流入新興市場的前景仍存，台股多頭可期。

類股題材面來看，富邦投顧總經理蕭乾祥表示，金融海嘯後至今，股市表現突出的國家，皆具備科技創新與消費力道崛起等因素，如美國FAAMG（臉書、亞馬遜、蘋果、微軟、谷歌）、中國BAT（百度、阿里巴巴、騰訊），預期大者恆大的注資，促使消費模式變革的態勢可望繼續走下去。

首先投資目光要聚焦在國際企業積極發展人工智慧應用，台新投顧總經理李鎮宇指出，人類將迎來歷史上第3次AI爆發性成長，出現過往曾未有過的拓展速度，大量資金投入應用在金融、醫療、零售與製造，未來20年產值年複合成長率逾2成，為滿足大數據運算，台積電先進製程與高端晶片品質優勢，也將帶動ASCI、IP供應商，以及晶片設計與代工需求，是值得投資人長期布局的族群。

再者，「節能減碳」已讓電動車發展成為全球政府既定政策。宏遠投顧副總陳國清指出，尤其中國大陸定下2020年電動車銷量達500萬輛的目標，歐洲許多國家內燃機車輛禁售令將從2025年啟動，不讓Tesla專美於前，國際汽車品牌如通用、BMW、Benz、Toyota等大舉投入研發，台廠過往長久作為供應鏈，未來優勢在於客製化，並配合計畫提供產能，牽動燃料電池、先進駕駛輔助系統（ADAS）、車用整流二極體與鏡頭需求。

至於物聯網更是各種新創企業搶攻的新商機，應用在智慧家庭、智慧城市與行動裝置，半導體、網通、感測器等向來是台廠一大強項，也是記憶體、被動元件、矽晶圓2018年持續供不應求的源頭之一。

(中國時報)

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