採礦面臨緊縮 金價穩中透堅

2018年01月01日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

狗年即將到來，金價走勢預估穩中透堅。受惠供給趨緊逐漸明朗、地緣政治，以及金融市場避險需求交相作用，未來將慢慢墊高金價底部，就今年全年分析，下檔支撐價約每盎司1200美元，上方目標價1350至1400美元。

台灣銀行貴金屬部副理楊天立表示，全世界黃金礦產開採量已達巔峰，過去每年開採量約3000公噸，但因加拿大、美國等生產大國產量已無法擴增，產量擴增迅速的中國大陸也碰到瓶頸，澳洲也是如此，全世界前四大生產地區，擴產的能量已略顯不足；而較老礦區如南非等地產量也在衰減，另一個可能增加產量的俄羅斯，則因可能遭制裁，市場供給面將逐漸緊縮。

「往今年、明年看，供給面緊縮的趨勢會慢慢變得明顯！」楊天立說，外界現在還感受不到緊縮，是因為全世界需求仍不強勁，但隨著景氣復甦，消費性需求提升，供需不平衡的現象將逐漸被注意到。

另一個下檔支撐，其實是一個隱性因子，即地緣政治，楊天立指出，預估地緣政治應不會立即爆發重大或大規模衝突的可能，但地緣政治問題卻經常在某些小地方，製造部分緊張，使得避險性需求在相對低檔時進場。

展望黃金走勢，還須檢視金融市場避險需求，外界普遍認為全球景氣仍暢旺，股市多頭持續，很多資金都進入風險性資產市場，但對股市的風險意識也愈來愈強烈，當股市日益走高時，部分避險性資金，便會流入黃金市場，在資金拉抬下底部愈墊愈高。

此外，美國持續進行縮表，明年可能升息3次，縮表速度更可能加快，都會對金價產生壓力，但預期美元不會太強，壓力不會那麼重，在交相作用下，金價將呈現穩中透堅態勢。

(中國時報)