採礦面臨緊縮 金價穩中透堅

友善列印
中國時報
／台北報導

狗年即將到來，金價走勢預估穩中透堅。受惠供給趨緊逐漸明朗、地緣政治，以及金融市場避險需求交相作用，未來將慢慢墊高金價底部，就今年全年分析，下檔支撐價約每盎司1200美元，上方目標價1350至1400美元。

台灣銀行貴金屬部副理楊天立表示，全世界黃金礦產開採量已達巔峰，過去每年開採量約3000公噸，但因加拿大、美國等生產大國產量已無法擴增，產量擴增迅速的中國大陸也碰到瓶頸，澳洲也是如此，全世界前四大生產地區，擴產的能量已略顯不足；而較老礦區如南非等地產量也在衰減，另一個可能增加產量的俄羅斯，則因可能遭制裁，市場供給面將逐漸緊縮。

「往今年、明年看，供給面緊縮的趨勢會慢慢變得明顯！」楊天立說，外界現在還感受不到緊縮，是因為全世界需求仍不強勁，但隨著景氣復甦，消費性需求提升，供需不平衡的現象將逐漸被注意到。

另一個下檔支撐，其實是一個隱性因子，即地緣政治，楊天立指出，預估地緣政治應不會立即爆發重大或大規模衝突的可能，但地緣政治問題卻經常在某些小地方，製造部分緊張，使得避險性需求在相對低檔時進場。

展望黃金走勢，還須檢視金融市場避險需求，外界普遍認為全球景氣仍暢旺，股市多頭持續，很多資金都進入風險性資產市場，但對股市的風險意識也愈來愈強烈，當股市日益走高時，部分避險性資金，便會流入黃金市場，在資金拉抬下底部愈墊愈高。

此外，美國持續進行縮表，明年可能升息3次，縮表速度更可能加快，都會對金價產生壓力，但預期美元不會太強，壓力不會那麼重，在交相作用下，金價將呈現穩中透堅態勢。

(中國時報)

電動車AI物聯網 多頭3大馬車 元月盤整 法人喜看紅包行情

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。