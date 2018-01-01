元月盤整 法人喜看紅包行情

2018年01月01日 04:10 中國時報 黃鳳丹 ／台北報導 ／台北報導

元月行情可能面臨電子業淡季效應、去年第4季匯損壓力及指數1萬700點之上的大量套牢區，讓台股上攻力道相對有限。法人指出，近日若是震盪盤，反而是短線迎接2月農曆年紅包行情的好機會，建議提前低接。

台新投顧協理范婉瑜表示，過去10年台股元月漲跌各半，近5年僅2次上漲，目前短線指數已達高檔區，1萬700點點套牢區壓力大，本月應為「盤整盤」，市場重點在台積電財報、大立光業績，以及美國蘋果公布財報前市場預期氛圍，「台股三王止穩有餘，但強勢反攻力道小」。建議逢回布局農曆年前的補庫存需求，如鋼鐵、塑化。

統一投顧董事長黎方國也表示，2017年完美封關後，投資人開始擔憂淡季效應、及去年第4季匯損，建議趁盤勢壓回低接題材股，迎接2月紅包行情，主因經營層習慣在尾牙或春酒釋出對未來一年的期許，值此財報空窗期，也是作夢的好時機，看好電動車、3D感測、生技、5G概念股。

不論1月是否收漲，日盛投顧總經理李秀利表示，投資人不需要太擔心，看好台股月K不修正超過1個月的多頭慣性，本季有機會突破前高1萬882點，外資歸隊後站在買方，資金將有效聚焦「人工智慧與漲價題材」，前者有營收支撐如無人店、無線充電；後者缺貨狀況沒有改善，則如記憶體、矽晶圓、軟板、被動元件。

(中國時報)