危老都更獎勵 看得到吃不到

2018年01月01日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

全台超過30年屋齡的老宅高達398萬戶，為鼓勵危老建築都更重建，從中央到地方政府紛祭利多，不過，業者認為，關鍵問題沒解決，獎勵根本看得到吃不到，即使公股行庫配合政策祭出融資優惠，申請案仍寥寥可數，不動產公會全聯會祕書長于俊明分析，《危老重建條例》制度存有四大爭議，亟待政府正視改善，否則新制恐難以發揮點火，加速都更推動效益。

內政部統計，全台灣住宅類不動產的平均屋齡為29.6年，屋齡超過30年的有398萬戶，占全部住宅存量47％。在六都中，台北市平均屋齡最高，為33.1年，其次為台南市31.2年、高雄市29.5年、新北市27.6年、台中市26.7年與桃園市24.5年。

新制存在四大爭議

力求提升民眾居住安全，政府推動《危老重建條例》，日前更進一步釋出利多，將以每案6萬元補助危老重建計畫書撰寫，同時提供重建貸款的信用保證機制，以減輕先期規畫重建負擔，提高危老住宅重建意願。內政部預計明年推動危老屋重建500案。

但業者認為，新制爭議不解決，配套不夠完整，給再多糖也無法提升都更量能。于俊明指出，新制推不動，主因有四大爭議未能解決，首先條例規定，適用者須獲得區內百分百所有權人同意，但若計畫劃定區內有公有房地，公務員基於缺乏明確法源依據，多不敢說YES或NO，導致公家機關難以參與，反卡住都更。

配套不全難吸引人

另容積獎勵上，則要求須符合基地臨路退縮4米、鄰地界退縮2米等門檻，一項不符合就難以適用，但許多基地根本做不到。

于俊明說，令人憂心的是，危老申請案要求，都更基地若要併入鄰地，則要併入的鄰地不能大於原基地面積，如此一來，較大的鄰地，反須切割掉一部分土地，才能參與都更，衍生鄰地參與都更，反易產生畸零地的爭議。

最後，危老涉及的建物高度、建蔽率放寬等事項，尚須縣市政府修正相關法規，且這些法規修正案多須經縣市議會通過，若無早日解決，勢將影響申請動能。

東亞建經董事長曹奮平也認為危老並未發揮點火、加速都更推動效果。他說，危老新制的設計，較適合小基地、民眾自力更新，難以吸引大型建商投入，但一般民眾多擔心不懂法令貿然推動都更會吃虧，以致遲不敢提出申請，這亟待政府提出因應配套。

(中國時報)