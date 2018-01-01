2018年01月01日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

老宅位居六都之冠的台北市，現有「高齡」辦公樓逾50棟，5年後更將上看90棟。高力國際董事李日寶指出，辦公大樓出入民眾多，強震發生造成的安全影響比住宅更大，但近年來政府關愛眼神幾乎全投放在住宅上，辦公大樓的產權雖然單純，但審議速度依然龜速，建議政府應對辦公大樓提出加速審理等配套。

東亞建經董事長曹奮平也說，辦公大樓結構安全攸關上班族身家安全，政府應適度針對辦公大樓都更提出誘因，放寬限制，申請流程從寬考量。

據內政部資料庫，台北市計有富邦敦南大樓、統創龍騰大樓等6棟辦公樓已按《都市更新條例》完成興建，占全部已完工件數的3.8％，另有超過10棟辦公樓的所有權人計畫推動都更重建，進度較快者為國壽民生建國大樓與聯合報總部大樓將在明年完工，前者規劃做辦公室與旅館使用；後者則為辦公室與住宅。

令人憂心的是，上述都更案還屬少數，高力國際選定調查250棟、共56萬4797坪的台北市辦公樓樣本，約有20％的辦公大樓屋齡在30年以上；5年內此一比例更將超過35％。李日寶表示，許多屋齡30年以上辦公大樓不在調查樣本中，屋齡逾30年辦公大樓的比例比調查多。

業者直言，申請辦公大樓都更案，沒有釘子戶問題，不過相關單位審議速度很慢，政府也未意識到辦公大樓都更需求，重點都擺在住宅上，令人難以理解。

李日寶指出，政府應加速商用不動產的都更審議時程，商用大樓日間停留人數或人口密度高於住宅大樓，一旦發生災害導致的人員傷亡遠高於住宅大樓；其次，大樓重建有助於改善內部員工的工作環境、增進健康；外部的效益，則可改善都市景觀、健全都市機能，加上重建費用係屬民間投資，有助於提高經濟成長率，政府應加強、加快擬訂相關配套。

(中國時報)