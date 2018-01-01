通俄門 川普班底酒後說溜嘴

2018年01月01日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普的前外交政策顧問巴帕多普洛斯。（摘自維基百科網頁）

「通俄門」案回顧

美國《紐約時報》指出，美國總統川普2016年打選戰時，幕僚巴帕多普洛斯曾在與澳洲駐英國大使譚納酒酣耳熱之際不小心說溜了嘴，向譚納脫口表示川普陣營知悉俄羅斯握有川普對手希拉蕊．柯林頓的「政治汙點」材料。

不久後，希拉蕊陣營遭駭電郵外洩、選情重創，使澳方產生警覺，將巴帕多普洛斯的話轉告美國當局，促使聯邦調查局展開「通俄門」調查，追究川普陣營有否勾結俄國干預美國總統大選。

向澳洲駐英大使爆料

時任川普總統選戰外交政策顧問的巴帕普洛斯，於2016年5月間在英國首都倫敦高檔的肯辛頓酒吧與澳洲駐英大使譚納把酒言歡，兩人杯觥交錯之際，巴帕普洛斯脫口說出，俄羅斯掌握了數千件電郵等希拉蕊「政治汙點」材料，足讓希拉蕊信譽掃地。

據美國有線電視新聞網（CNN）指出，巴帕普洛斯是在與譚納酒敘並爆出驚人內幕前大約3周，被告知俄羅斯莫斯科方面取得數千件與希拉蕊有關的電郵，且該批電郵是駭客竊取得手，顯然有意用來損壞希拉蕊的選情。而在巴帕普洛斯與譚納以酒會友大約兩個月後，維基解密網站發布了一批希拉蕊的民主黨全國委員會被駭電郵。部分郵件顯示希拉蕊暗中勾結黨高層打擊黨內總統初選競爭對手桑德斯，醜化其形象，及涉嫌洗錢等醜聞。

澳洲外交官轉告美方

希拉蕊的競選團隊譴責該批外洩電郵是遭俄羅斯駭客竊取，他們的目的在幫助川普獲勝。而川普團隊斷然否認。澳洲外交官員鑑於此事非同小可，於是將川普選戰幕僚巴帕普洛斯向譚納說的話，轉告美國外交官員。

美國當局在2016年11月總統大選投票前，於7月著手調查川普陣營與俄方的關係，各界一直很好奇究竟是基於甚麼警訊？亟欲解開這一大謎團。而紐時指出，希拉蕊陣營電郵遭駭外洩，加上川普選戰幕僚顯然掌握驚人內幕，是驅使聯邦調查局展開「通俄門」案調查的關鍵因素。

通俄門一發不可收拾

「通俄門」案於2017年10月出現關鍵性轉折，當年7月間被捕的巴帕多普洛斯，10月5日與聯邦調查局達成認罪協議並坦承，2016年曾替川普競選陣營與俄羅斯政府高層牽線，而俄方允諾提供對手希拉蕊的黑資料，包括數以千計的電郵。美國有線電視新聞網當時分析指出，接下來的調查，若能找出俄方干預美國大選的證據，川普恐難置身事外。

根據法院文件，去年3月6日，人在倫敦的巴帕多普洛斯被川普競選陣營主管告知，改善與俄國的關係是外交政策重點。一周後，他前往義大利時，結識一名「俄羅斯教授」，此後除與對方多次見面，還曾發電郵給競選陣營高層，商討川普訪俄的可能性。

(中國時報)