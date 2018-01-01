伊朗誓言將鎮壓 川普推文聲援

2018年01月01日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

伊斯蘭什葉派大國伊朗出乎國內外意料爆發全國性反政府示威，至31日已進入第4天，部分地區演變成暴力衝突，已知2名示威者被擊斃，另有50多人被捕。這也是2009年綠色革命以來，最大規模的示威行動。

上任以來多次批評伊朗政權的美國總統川普，自然不放過這次機會，他連2天推文，呼籲德黑蘭當局尊重人民權益，又指控伊朗政府揮霍國家財富支援海外恐怖主義。伊朗政府反控川普的言論是機會主義，斥華府干涉伊朗內政。不過在歐巴馬任內擔任助理國務卿的高登（Philip Gordon）投書紐約時報，認為川普若真要幫助伊朗反政府示威者，最好「閉嘴」，以免愈幫愈忙。

伊朗這波示威潮最先發生於全國第二大城馬什哈德（Mashhad），當地民眾12月28日上街對於政府放任雞蛋等民生物資價格飛漲表達強烈怒火，其中52人因高呼激烈口號被捕。翌日，示威由西向東蔓延至伊朗其他城市，除首都德黑蘭和第3大城市伊斯法罕以外，保守派聚集的什葉派聖城庫姆（Qom）和2周前發生地震的克爾曼沙赫（Kermanshah）也都有民眾上街，甚至放火燒政府機構洩憤。

這次示威蔓延至少9個城市，示威者主要是中下層民眾，矛頭最初針對政府貪腐及物價飛漲，之後演變成抗議最高精神領袖哈梅內伊及總統魯哈尼政府撒錢插手敘利亞、葉門等國事務。

在西部的道魯德，2名示威者在衝突中喪生，但官方否認是員警開槍所致，稱是遜尼派武裝分子及外國特工所為。有革命衛隊官員說，德黑蘭的情況已獲控制，同時警告若示威持續，當局會以「鐵拳」回應。內政部長法茲利亦指摘有人透過社群網路製造暴力及恐懼，揚言要滋事者為所作所為付出代價。

率先爆發示威的馬什哈德是強硬保守派的重鎮，因此示威背後或許有強硬派推波助瀾，有意對魯哈尼總統領導的溫和改革派政府施壓。第一副總統賈漢吉里就表示，抗議群眾只是利用經濟問題作幌子，本質上是企圖推翻魯哈尼政府的政策。因此有分析人士稱，此次示威的背後透露伊朗政治派系之間的角力在加劇。

為壓制非法集會，政府祭出旅行限制，官方媒體幾乎完全禁止轉播相關消息，甚至讓最大的手機社群軟體Telegram斷訊。更有上萬民眾上街力挺魯哈尼政府，要求處死對哈梅內伊不敬的人，並把經濟問題歸咎於國際制裁。

(中國時報)