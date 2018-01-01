新年到 奇風異俗不看不知道！全家痛哭、砸碎家具、向牲畜拜年…

2018年01月01日 04:10 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

每年元旦，世界各地的人們以各式各樣方式迎接新年到來，不過有些國家和地區慶祝新年的儀式和習俗相當有趣，這些都是因不同的信仰和觀念，經年累月所形成的奇特傳統。

離我們不遠的菲律賓，許多人在新年期間穿綴有圓點的衣服、或吃圓形水果，據稱這樣可以為整年帶來好運，特別是財運。什麼原因？看看銅板是什麼形狀就能明白。

在印度有些地區，元旦早上家家戶戶哭聲不斷，人人涕泗縱橫，用哭迎新年是感嘆歲月易逝、人生苦短，印度還有些地區的人是以禁食一晝夜來迎接新年，從元旦凌晨起到午夜為止。

德國佬 要看英國喜劇

南非約翰尼斯堡附近的希爾布羅（Hillbrow），當地人會在新年把不要的家具和電器：沙發、電視、冰箱、洗衣機、微波爐…無論大小，都扔出窗外砸個粉碎。當地警察新年期間會加強巡邏制止這種行為，但每年還是會有行人被從天而降的東西砸傷。

德國有個持續近半世紀的新年傳統：看英國喜劇片《一個人的晚餐》（Dinner for One），一些電視台會在新年前夕播出這部短片，內容講述女主角蘇菲的老管家如何扮演數位老朋友陪她慶生。英國已鮮少人知道這部片子，許多德國人卻耳熟能詳，但沒有人知道這個從1972年以來的傳統是如何形成的。

丹麥 向朋友家扔杯盤

在丹麥，人們會在新年將家中舊杯盤砸碎在朋友家門口，以象徵友誼，門口碎盤子越多，代表朋友越多。有些丹麥人跨年時，會站上椅子往下跳，象徵跳往新的一年。

在比利時的農村，元旦早上農民第一件事是向牲畜拜年，他們會走到牛、馬、羊、狗、貓等動物身邊，煞有介事地向牠們說聲「新年快樂」。而在羅馬尼亞農村，人們會找動物聊天，動物若沉默不語，是好兆頭，若是聽到動物講話，那就要倒大霉了。

在西班牙，還有墨西哥等一些拉丁美洲國家，跨年夜12點鐘聲響起，大家便開始吃葡萄，響一聲吃一顆。若能按鐘聲吃下12顆，未來一年每個月都會很順利。

在墨西哥（還有委內瑞拉等幾個中南美洲國家），跨年時穿什麼顏色的內衣褲很重要，想發財就穿黃色，想在愛情路上一帆風順，就穿紅色。在玻利維亞，許多人相信在午夜12點整換穿黃色內衣，可以改運。

祕魯 打一架送舊迎新

智利的塔爾卡鎮（Talca）迎接新年的方式讓人毛骨悚然，跨年夜，鎮民紛紛前往當地墓園已故親人的墓前，在音樂聲中和燭光之下與彼岸世界裡的家人一起慶祝元旦，這項自1995年以來的傳統據說已開始散布到智利其他地區。

稀奇古怪的迎接新年傳統，中南美洲特別多。在祕魯，跨年前舉行的Takanakuy節，人們可以在警察監督下打上一架，只能赤手空拳，不能用腳。Takanakuy是祕魯方言，意思是「熱血沸騰」，參與者透過打架將過去一年不快宣洩出來，然後邁向新的一年。

(中國時報)